Otra provocación de Golovkin contra el legado del Canelo Álvarez

La pelea más importante que tendrá Saúl Canelo Álvarez este 2022 se tratará de la trilogía con Gennady Golovkin. Después de cuatro años desde el último combate que tuvieron, el próximo sábado 17 de septiembre el tapatío volverá a medirse ante GGG en el cuadrilátero.

Este tercer capítulo de la rivalidad entre el mexicano y el kazajo se ha caracterizado por las constantes provocaciones que ambos púgiles han lazado en las diferentes conferencias de prensa y entrevistas que han otorgado para promover el combate. Recientemente GGG se fue en contra del campeón mexicano y demeritó su importancia en el boxeo mexicano.

Debido a que es una de las peleas más esperadas por la afición azteca, por obviedad el público reconoce los logros del Canelo Álvarez, pero de acuerdo con Golovkin, en su país nadie quiere al campeón de los supermedianos y además poco saben de él. En una reciente entrevista con el periodista Ernest Amador, el medallista olímpico desprestigió la importancia de Álvarez a nivel mundial.

Su comentario surgió a partir de los rumores de su eminente retiro del boxeo profesional. Debido a la edad de Gennady Golovkin se empezó a hablar de que el kazajo estaría próximo a colgar los guantes, pero eso no le impediría tener una gran actuación ante Saúl.

El kazajo reconoció que cuando llegue su momento disfrutará de esa etapa de su vida, pero antes le dará una lección de boxeo al Canelo Álvarez ya que agregó el ser querido exclusivamente por el público de su país no es lo suficientemente basto para afirmar que es el máximo boxeador reconocido a nivel mundial, según el campeón mundial a Santos Saúl no lo conocen en más países, como en Kazakistán.

Gennady Golovkin afirmó que él sí es querido en México -por lo que ha logrado en el pugilismo profesional- pero en contraste, al Canelo Álvarez nadie lo ama en Kazajistán. Así lo explicó GGG:

“Sé sobre mi legado, lo que significará para el boxeo y las futuras generaciones; pero sin lugar a dudas, cuanto el tiempo llegue, disfrutaré hablar con mis nietos -si los tengo- sobre lo que hice dentro del ring. A mí me quieren muchos mexicanos y a Canelo nadie lo quiere en Kazajistán”

¿Por qué Canelo Álvarez odia a Gennady Golovkin?

Durante la promoción del tercer combate, Saúl se encargó de mostrar su enojo y odio al kazajo ya que llegó a calificarlo como alguien “hipócrita” y “mentiroso”, comentarios que causaron extrañeza entre los seguidores del boxeo mundial. Pero, de acuerdo con Golovkin, aseguró que todas esas muestras de desprecio surgieron a causa de su derrota con Dmitry Bivol.

En la misma entrevista, GGG apuntó que la molestia del Canelo en realidad es con Bivol y no él, así que culpó la reciente derrota que tuvo el de Guadalajara, Jalisco, con el campeón ruso de ser el motivo por el cual se ha mostrado de tal forma. También dejó en claro que no le importaba lo que haga Álvarez, sino que él está tomando con seriedad la pelea.

Además pidió que se respete su carrera y en especial su edad pues al ser un boxeador que ya cumplió 40 años de edad argumentó que no es motivo para que se le menosprecie todo lo que ha logrado.

“Saúl está realmente enojado con Bivol, no conmigo, pero quiere culparme. No me importa lo que diga o haga Canelo, la verdad es que no deben menospreciarme y sin duda alguna; la edad es solo un número, estoy tomando la pelea con mucha seriedad”, concluyó.

