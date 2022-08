La apuesta de fanáticos del América y Cruz Azul que se viralizó

Debido a la goleada de Las Águilas a la Máquina Celeste, diversos fans tuvieron que pagar sus apuestas del clásico joven.

La Jornada 10 de la Liga MX generó un gran asombro para los fanáticos del club América pues su equipo goleó 7 - 0 a Cruz Azul en el Estadio Azteca. La más reciente edición del clásico joven fue dominado por las Águilas, así que las burlas en contra de los seguidores cementeros no pararon en todo el fin de semana.

Pero las burlas y memes no fueron las únicas situaciones que se viralizaron en internet pues las apuestas entre seguidores de ambos equipos también causaron un gran impacto en las diferentes redes sociales. A pesar de que el partido se jugó el sábado 20 de agosto, fue hasta el lunes 22 cuando se viralizó un video que captó la dura apuesta que pagó un seguidor de la Máquina.

En las calles de Guanajuato, una pareja de amigos de equipos contrarios se popularizaron entre la afición del fútbol mexicano por el tipo de apuesta que protagonizaron; dos jóvenes -uno con playera del América y otro con el jersey de Cruz Azul- simularon la escena de salir a pasear con un perro por la calle.

Foto: Capturas de pantalla (Tw/@LuisErnestoP95)

La situación se volvió cómica por el sentido que se le dio ya que la persona que tomó el papel de mascota fue el seguidor del equipo celeste, mientras que el “dueño” fue el joven que alentaba al equipo de Coapa durante el clásico. El perfil de Twitter @LuisErnestoP95 se encargó de compartir la satisfacción que le generó el que su equipo ganara y lo que le hizo experimentar a su amigo.

“El Chemo pagando la apuesta de ‘perro’ así como el @ClubAmerica se las metió 7-0 al @CruzAzul y que recuerden que siempre serán nuestros perros! #HIS7ORICO”, redactó.

En la grabación se aprecia el momento exacto cuando el fanático de la Máquina Cementera se colocó una correa y se puso de rodillas para empezar a caminar por la calle en “cuatro patas”, a la par el seguidor americanista tomó el otro extremo de la correa y gritó: “¡Es tiempo de pagar, perdíste!”.

El Chemo pagando la apuesta de “perro” así como el @ClubAmerica se las metió 7-0 al @CruzAzul y que recuerden que siempre serán nuestros perros! #HIS7ORICO 🦅🇺🇦💪🏻😎 pic.twitter.com/vjkBUePHQ8 — Luis Ernesto (@LuisErnestoP95) August 22, 2022

Juntos empezaron a caminar por la calle frente a los curiosos que se detuvieron a ver aquella escena. El ganador de la apuesta empezó a silbarle a su amigo como si se tratara de un can y lo llevó por los lugares que él quería; aquella imagen causó risas y burlas pues recordaron los siete goles que anotó el conjunto de Fernando Ortiz a la escuadra de La Noria.

Aunque no se reveló en qué parte de Guanajuato ocurrió el pago de la apuesta, la música de fondo del video se escucha un grupo de mariachi tocando el tema El Rey. Debido a que la actuación ocurrió en un lugar conglomerado, cuando las personas pasaban a un lado del joven con la playera de Cruz Azul, el “dueño del perro” bromeaba y decía “no muerde, no muerde. Es un cachorrito, no pasa nada”.

Así fue la apuesta que pagó aficionado de cruz azul a uno del américa (Foto: Twitter/ @LuisErnestoP95)

Incluso las personas ajenas a la situación se involucraron en la dinámica y fingieron acariciar “al perro”, pues parte de la apuesta que debía de pagar el perdedor consistía en someterse al papel de una mascota y no salir de él hasta que se le indicara.

El joven fanático del América gozó del momento pues publicó dos videos de cómo paseó a su amigo. La derrota de Cruz Azul generó todo tipo de reacciones pues incluso seguidores de La Máquina causaron estragos y se manifestaron a las afueras de La Noria.

