Mina Bonino compartió el Whatsapp que le envió a Casemiro para intentar convencerlo de seguir en Real Madrid

Casemiro tenía una gran relación con Federico Valverde, pareja de Mina Bonino

Este viernes se confirmó que el brasileño Casemiro fue vendido del Real Madrid al Manchester United en un traspaso que ha sacudido al mercado europeo por la velocidad con la cual ambos clubes llegaron a un acuerdo por un futbolista que hace algunas semanas nadie sospechaba que podía marcharse del conjunto español. En este contexto, Mina Bonino, pareja del uruguayo Federico Valverde, había intentado evitar el fichaje de una manera peculiar.

Fue la periodista argentina la que compartió en sus redes sociales el mensaje que le envió al futbolista después de enterarse de que era posible de que el ex San Pablo se marchara a la Premier League. “Gil de mierda! No te vayas eh”, le escribió a su Whatsapp. Sin embargo, su amenaza no sirvió demasiado porque poco después se oficializó la transferencia. Incluso, ella misma bromeó al comprobar la mala noticia de su partida: “Como verás tengo mucho peso”, publicó en otro tuit de forma irónica.

Es que Bonino sabe lo importante que Casemiro es para el mediocampo del Real Madrid y, por ende, para su novio, otra de las figuras del conjunto que dirige Carlo Ancelotti y que viene de conquistar la Champions League. Pero, pese a todo, deberá asumir que el brasileño lucirá de ahora en más la camiseta del Manchester United.

El mensaje de Mina Bonino a Casemiro

Por su parte, Valverde se manifestó en Twitter y le dedicó un mensaje a su ex compañero: “Hoy sobran las palabras. Fuiste uno de los primeros que me abrió las puertas de su casa, que me dio una mano y siempre depositó su confianza en mí. Definitivamente me vas a hacer falta dentro del campo, pero seguro más fuera. Gracias por tanto Case”.

Además, el volante central de 30 años también escribió una despedida en sus perfiles: “He vivido la historia más maravillosa que jamás pensé. Espero volver algún día a la que siempre será mi casa. Ni en mil vidas podré devolveros al Real Madrid y al madridismo todo lo que me habéis dado. Por siempre… ¡Hala Madrid!”.

A través de un comunicado, el Real Madrid confirmó el viernes lo que se venía adelantando en el mercado europeo: Casemiro fue vendido al Manchester United. El mediocampista brasileño firmará su contrato en las próximas horas y viajará a Inglaterra tras su despedida en la Casa Blanca. Según El Chiringuito, la operación se cerró por 60 millones de libras esterlinas (casi 71 millones de dólares) más 10 millones en variables. O sea que la venta potencial es de 83 millones de dólares.

Con este último monto como referencia, la del paulista de 30 años se convirtió en la quinta compra más cara de la historia del United, detrás de las del francés Paul Pogba a la Juventus (105 millones de euros), los ingleses Harry Maguire al Leicester City (87 millones de euros) y Jadon Sancho al Borussia Dortmund (85 millones de euros) y el belga Romelu Lukaku al Everton (84.700.000 euros).

