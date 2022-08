El niño mexicano que fingió ser argentino para conocer a Nahuel Guzmán

Un joven fanático de Tigres fingió ser argentino para conocer al portero de la UANL.

En días recientes los aficionados más jóvenes del fútbol mexicano han protagonizado una serie de imágenes que han conmovido al público pues sus ocurrencias y demás acciones para celebrar el triunfo de su equipo o de llamar la atención de sus ídolos se han viralizado en internet y han enternecido al público.

Una de ellas fue la actuación que realizó Sebastián Ovalle, un niño de 10 años que imitó a Nahuel Guzmán. En las afueras de la concentración del club Tigres, el infante esperó pacientemente a que saliera el guardameta de los entrenamientos con Miguel Piojo Herrera, pero lo que llamó la atención del público y de la prensa que estaba en el lugar fue su apariencia y acento con el que se expresaba.

Con el mismo look del portero, con una playera de la Selección Argentina y un acento sudamericano fue como se robó las cámaras. Ante diferentes medios, Sebastián afirmó que solo viajó a México para conocer a Nahuel Guzmán pues estaba fascinado con su actuación en la Liga MX.

Un niño imitó a Nahuel Guzmán y se viralizó (Fotos: Getty Images// Twitter/@franco_record)

El niño de 10 años empezó a expresarse con frases de la cultura argentina y con un acento que daba la impresión de que el fanático no era mexicano. Reveló que incluso se pintó el cabello de la misma forma que el cancerbero pues quedó fascinado con su labor en el club de San Nicolás de Los Garzas.

“Mi papá me dijo ‘vení al estadio’ y yo le dije ‘no, hace mucha flojera’ y me dijo ‘te llevo a conocer a Nahuel’ y yo ‘¡ah nombre me encanta Nahuel, así yo me empecé a copiar de lo que él hacía, me pusieron de portero y fue una joya todo eso”, fueron las palabras con las que se expresó el niño.

Cuando le cuestionaron sobre su lugar de origen, Sebastián aseguró que radicaba en el país sudamericano y fue por su papá que decidió viajar a México y tener la oportunidad de conocer a Nahuel Guzmán. “Yo vivía en Argentina y mi papá es regio y me dijo ‘venite pa’ Monterrey pues’ y yo ‘obvio’, me dijo ‘te llevo a conocer a Nahuel’ y dije ‘obvio’”, agregó.

Nahuel Guzmán conoció al niño que lo imitó (Foto: Twitter/ @Fafhoo)

Poco después apareció su padre y confesó que su hijo había nacido en Monterrey, por lo que era de nacionalidad mexicana, confesión que generó risas entre los reporteros pues el niño no quería que fuera revelado aquel detalle de su identidad.

“No boludo, no decir eso”.





