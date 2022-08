Toño Rosique confesó que le hubiera gustado trabajar en Televisa

Antonio Rosique comenzó su carrera como periodista deportivo en 1996. (Foto: @antonio_rosique/ Instagram)

El ámbito deportivo mexicano ha catapultado la trayectoria de cientos de atletas, pero también la de los personajes encargados de contar sus historias. Antonio Rosique se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la Televisión Azteca gracias a su trabajo en el equipo de deportes, aunque también por su papel en el reality show Exatlón. A pesar de ello, contó a Antonio de Valdés que llegó a tener la intención por trabajar en Televisa durante sus primeros años como profesional.

Durante una entrevista en el canal de YouTube del narrador de TUDN, Toño Rosique atribuyó a Antonio de Valdés y Enrique Burak su gusto e interés por dedicarse al periodismo deportivo. Y es que al ser un asiduo seguidor del beisbol de las Grandes Ligas, su deporte predilecto, el conductor de Exatlón pensó en incorporarse a Televisa.

“Sí (pensé en trabajar en Televisa). Yo crecí viéndolos a los dos (De Valdés y Burak) y admirando lo que hacías tú y lo que hacen ustedes, desde chavo. Después empecé a conectarme de alguna forma con José Ramón, tal vez por cierta afinidad, por lo que hacían Los Protagonistas en los Mundiales, El Güiri Güiri, pero yo nunca dejé de ver la NFL contigo, con Enrique Burak, con Pepe, el beisbol con ustedes. Me aventaba todos los programas, pero se dio lo de Carlos (Albert)”, reconoció.

Toño de Valdés fue un personaje crucial para que Rosique se dedicara al periodismo deportivo (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

¿Qué alejó a Toño Rosique de Televisa?

La afición que tuvo por el beisbol desde niño, cuando lo conoció a través de la práctica y en el Parque Delta del Seguro Social, sembró en él el deseo de seguir los pasos de Antonio de Valdés. En aquel entonces, Televisa Deportes era la única televisora en la señal abierta que transmitía los encuentros de las Grandes Ligas y se fijó el objetivo de incorporarse al equipo. Sin embargo, la influencia de Carlos Albert lo llevó por otro camino.

Según contó a De Valdés, su constante presencia en eventos públicos organizados por la emisora Radio 13 llamó la atención del exfutbolista del Necaxa. En ese sentido, Albert lo invitó a colaborar con él en su programa radiofónico y entabló un vínculo crucial, pues el experimentado personaje fue el encargado de presentarlo ante el polémico José Ramón Fernández.

La labor de Albert no fue suficiente para asegurarse un lugar en el equipo de Los Protagonistas. Si bien lo colocó en el radar de Joserra, Rosique tuvo la imperiosa tarea de insistir con llamadas telefónicas a lo largo de un año entero para poder conseguir una entrevista laboral con el jefe de la sección. Fue hasta 1996 cuando tuvo la oportunidad, aunque lejos de su deporte preferido.

La carrera de Antonio Rosique ha ido escalando hasta convertirse en el presentador oficial de Exatlón México (Foto: captura de pantalla/@Antonio_Rosique)

“Yo tuve la oportunidad de entrar a TV Azteca y ahí no teníamos béisbol. La verdad es que José Ramón me llevó por allá (futbol), tampoco me preguntó. Me dijo que reporteara futbol y me fui por el lado de futbol muy fuerte, pero yo siempre viendo como aficionado el beisbol. Es la afición por la que pago aún”, dijo.

Información en desarrollo*