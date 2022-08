Andy Ruiz reveló las diferencias de entrenar con Eddy Reynoso y Alfredo Osuna

Andy Ruiz Jr ya no entrena con Eddy Reynoso y el Canelo Team (Foto: AFP)

El ex campeón mexicano-americano de los pesos pesados, Andy Ruiz Jr., está próximo a enfrentarse a Luis Ortiz y su regreso al cuadrilátero estará marcado por el cambio de entrenador que realizó recientemente. Luego de acabar su relación profesional con Eddy Reynoso y el Canelo Team, el Destroyer se incorporó al campamento de Alfredo Osuna, quien lo prepara actualmente.

A escasas semanas de medirse ante el King Kong Ortiz, el peleador de 32 años contó cuáles son las diferencias que ha encontrado entre el estilo de Osuna y Reynoso y lo primero que apuntó es que ha cambiado la técnica con la que practica box pues con su nuevo preparador ha variado en el golpeo zurdo además de probar otras formas de entrenar.

Sin demeritar lo que logró con Eddy Reynoso y el Canelo, expuso que Alfredo Osuna le ha dado el tiempo que necesitaba y ha podido concentrarse en su propio gimnasio, pues dejó entrever que se ha podido preparar mejor con las técnicas de boxeo pues tiene el asesoramiento que requería.

Luis Ortiz es el próximo rival de Andy Ruiz (Foto: Gene Blevins/ Getty Images)

“Con los dos entrenadores rendí mucho. Con Alfredo Osuna estamos practicando mucho con manoplas, con defensa, con rapidez; cuando usamos manoplas el se pone a zurdo, algo que teníamos que cambiar y para tener cierto tiempo”.

Cabe recordar que el motivo principal por el que se integró al Canelo Team fue para bajar de peso y recuperar forma luego de perder sus cetros de campeón ante Anthony Joshua. Incluso tuvo una primera victoria ante Chris Arreola. Pero en junio de 2022 decidió abandonar el proyecto de Edison Omar y optó por buscar otras opciones.

En su momento, Andy Ruiz no reveló las razones del por qué salió del equipo de Saúl Álvarez, más tarde aseguró que necesitaba un espacio solo para él y tener el espacio de prepararse para regresar al cuadrilátero.

Andy Ruiz abandonó el campamento de Eddy Reynoso (Foto: Instagram/@andy_destroyer13)

Durante la misma entrevista que le realizó David Faitelson para ESPN agregó que en ocasiones la atención de Eddy se concentran en Saúl Álvarez y llega a ser la prioridad dentro del gimnasio en Los Ángeles, California. Muestra de ello recordó la próxima pelea que tendrá el Canelo ante Gennady Golovkin en la trilogía de su rivalidad el 17 de septiembre, fecha muy cercana a la pelea de el Destroyer.

En consecuencia el peleador de ascendencia mexicana reconoció que no tendría la oportunidad de prepararse adecuadamente para su pelea del 4 de septiembre ante Luis Ortiz. Así que el espacio que le brinda su nuevo preparador ha cubierto sus necesidades.

“Por eso quería agarrar mi gimnasio para enfocarme muy bien, yo se que el Canelo tiene una pelea dura también en septiembre 17 y cada uno tenemos que tener su tiempo y su gimnasio también”.

Andy Ruiz y su importante cambio físico tras dejar el "Canelo Team" (Foto: Getty Images / Twitter @ESPNKnockOut)

Ante los diferentes rumores que circularon en los que se habló que Eddy Reynoso y Andy Ruiz terminaron de mala forma, fue el propio boxeador quien se encargó de aclarar la situación pues explicó que solo quería un espacio personal ya que fue otra de las enseñanzas que le dejó el Canelo Álvarez, lo motivó a tener sus cosas personales.

“Yo nomás’ quería mi propio gimnasio y también mi equipo porque también me motivó para tener lo mío”

Por último, dejó de lado todas las críticas que ponen en duda su capacidad de ser disciplinado y agregó que las personas que no lo apoyan sirven de inspiración. “Todos van a hablar y otros que van a apoyar y eso, pero todos los que no me apoyan me motivan. Ellos no son los que van a recibir los golpes, no están arriba haciendo la pelea”, concluyó.

