Hijo de Pancho Rosales arremetió contra Nacho Beristáin por insultar a su papá: “tiene cola que le pisen”

Nacho Beristáin arremetió contra el mánager Pancho Rosales (Foto: Getty Images-Twitter/@BoxingHistory)

Gracias a su trayectoria y experiencia, Ignacio Beristáin se ha convertido en una voz autorizada para emitir opiniones acerca del boxeo mexicano. Al respecto, utilizó el espacio durante una charla con Erik Morales para desacreditar la trayectoria de Pancho Rosales como mánager, a pesar de que el personaje llegó a gozar de amplio reconocimiento en la disciplina. Al respecto Carlos, hijo del personaje aludido, respondió y recordó a Nacho que “tiene mucha cola que le pisen”.

Durante una charla con Marco Antonio Barrera en el podcast Un Round Más, Carlos Rosales se refirió a las palabras que el propietario del Romanza Gym realizó acerca de su padre. En ese sentido, se dijo sorprendido de que el entrenador de 83 años haya “abierto la caja de pandora” y respondió a sus ataques asegurando que es un buen second y no un manejador de peleadores.

“Nacho Beristáin es un gran entrenador al que no se le puede cuestionar como entrenador, pero no es lo mismo que te den 200 peleadores de alto nivel ya hechos que hacerlos desde abajo de picar piedra (...) Nacho nunca ha sido mánager, siempre fue second, segundo, entrenador. No es lo mismo”, aseguró.

Nacho Beristáin se ha mantenido vigente en la escena del boxeo con boxeadores como Rey Vargas (Fotos: Twitter/@SteveKim323)

Durante su intervención en el mismo medio donde Beristáin realizó sus polémicas declaraciones, Rosales recordó cómo fue que el destino lo llevó a colaborar de cerca con él. Según declaró, la negativa de su padre por prepararlo lo orilló a buscar alternativas para poder desarrollarse como boxeador y se integró al equipo nacional de boxeo olímpico que era dirigido por Nacho.

Si bien su papel en el equipo se limitó al de aprendiz, pues nunca fue considerado para las competencias internacionales, Rosales afirmó haberse dado cuenta de conductas con las que el prestigio de Beristáin podría quedar en duda.

“Coincidí con una de las grandes camadas de primer nivel que te puedas imaginar. Yo iba a entrenar buscando un lugar y Nacho me recibió. En esa camada entrenaba Gilberto Román, Daniel Zaragoza, Elías Equihua (...) por ahí recuerdo que cuando nos daban guantes y ese tipo de cosas él nos lo quitaba. Nos quitaba hasta los tenis. No voy a hacer un circo de esto, pero se metió con el hombre al que le debo lo que soy”, recordó.

Carlos Rosales aseguró que el éxito de peleadores como Gilberto Román no fue construido por Beristáin (Foto: WBC boxing)

Uno de los argumentos que brindó para poner en tela de juicio el papel de Beristáin como manejador es el trabajo que llegó a realizar con sus boxeadores. Y es que argumentó que al ser el encargado de entrenar al equipo nacional de boxeo tenía la facilidad de contar y captar a todos los campeones nacionales en su peso ideal y con un rendimiento altamente competitivo.

¿Qué dijo Nacho Beristáin sobre Pancho Rosales?

Durante la charla con el Terrible, el propietario del Romanza Gym fue cuestionado sobre el papel que Pancho Rosales llegó a tener en el boxeo mexicano. En ese sentido, recordó ser testigo de cómo llegó a quedarse con grandes cifras de dinero a costa de sus colaboradores, así como un altercado que tuvo con él y que terminó con una pelea a golpes.

Nacho Beristáin recordó sus desencuentros con Pancho Rosales en charla con el Terrible Morales (Foto: Infobae/J.M. Mariscal/Paul Miranda)

“Creo que era bastante malo como manejador, comprobé yo. Me quiso llevar a pelear una vez a un lugar donde cobraba la lana y se ching*ba la mitad y te pagaba la mitad. Tuvimos un altercado en la pelea de Chartchai Cahianoi contra el Alacrán Torres. Estaba él, el Negro Pérez y yo. Entonces dijo ‘Adolfo, ¿está trabajando contigo este cabr*n?’ y le dijo que sí. Empezó a decir: ‘Es un hijo de la ching*da’. Me hizo encabr*nar, le puse un p*nche manotazo que le volteó los lentes al revés y le dije ‘p*nche viejo, de mí no hable, cabr*n”.

Al respecto, Carlos negó la veracidad de la anécdota, aunque reconoció que hubiera sido un abuso de Beristáin debido a la diferencia de edades. Por otro lado, arremetió contra Nacho al asegurar que llegó a realizar peleas con boxeadores que no tenían autorización médica para montarse en el ring. Ello, según afirmó, habría desencadenado un par de accidentes y hasta un deceso en el gimnasio “Vicente Saldívar”.

SEGUIR LEYENDO: