Pato O’Ward despreció las palabras de Zak Brown y le dijo “adiós” a la Fórmula 1 (Fotos: gettyimages)

Luego del caos que azotó a la Fórmula 1 tras el retiro de Sebastian Vettel y la salida de Fernando Alonso de Alpine, una rendija de ilusión llegó a la puerta de Patricio O’Ward, principalmente por la negativa de Oscar Piastri de incorporarse a la escudería francesa y el interés en Daniel Ricciardo como opción secundaria.

Con la probable salida del australiano de McLaren, por un momento se especuló que alguno de los pilotos de reserva que tiene el equipo podría dar el salto a la F1, con Pato O’Ward como principal opción, seguido por el estadounidense Colton Herta e incluso el español Alex Palou, todos tras su buen paso en Indycar.

La posibilidad creció un poco más debido a las prácticas libres que Pato se ganó en la Fórmula 1 desde el año pasado y en especial por su buena relación con el CEO de McLaren Racing, Zak Brown; sin embargo, el propio O’Ward se encargó de cortar de tajo la ilusión y minimizar las promesas del directivo estadounidense.

Pato O'Ward disputó hasta la última carrera el campeonato de Indycar 2021 con un auto inferior al de los líderes (Foto: Marc Lebryk/REUTERS)

“Ahorita (Zak Brown) no me puede presentar algo para un asiento de Fórmula 1 porque no tiene asientos, esos asientos ya se acabaron”

Esas fueron algunas de las palabras que le dedicó el regiomontano al CEO de McLaren en entrevista con ESPN, pues dio a entender que, más allá de los rumores por una posible salida de Ricciardo del equipo, el sitio ya está acordado con el piloto reserva de Alpine Oscar Piastri.

“Sí, (Zak me ha hablado de contrato para F1) pero como ahorita está la temporada no me quise enredar en eso. Como sea yo no me puedo ir, él me tiene en su equipo de Indycar, no es como si ya ‘bye ya me voy’, yo estoy firmado con su equipo de Indycar”, expresó el mexicano, pues aclaró que ya no tiene la ilusión viva de llegar a la Fórmula 1.

Pato O'Ward acumula cuatro victorias de Indycar abordo de Arrow McLaren (Foto: Marvin Gentry/REUTERS)

“No me sirve de nada tener esa ilusión (de llegar a la Fórmula 1)”, afirmó pato durante su charla con José Antonio Cortés, pues explicó que ha madurado lo suficiente como para valorar su presente y entender que no solo depende de su buen nivel, sino de todo un trasfondo político.

“Son muchísimas más cosas y políticas, son muchas cosas que están muy fuera de mi control, que yo jamás podré controlar y pues ahí lo tengo que dejar, porque no sirve de nada casarte con la ilusión”

De acuerdo con el oriundo de Nuevo León, fue desde principios de año que decidió “ponerle un alto” a esta ilusión. “Paré de pensar en eso, porque nomás, esa idea te ilusiona, por eso todos quieren dejar lo que tienen por esa ilusión, pero soy un hombre listo, no estoy güey y sé cómo se han estado fichando las cosas”, detalló.

A pesar de la irregularidad de su monoplaza, Pato O'Ward se encuentra en disputa del Campeonato de Pilotos de la Indycar 2022 (Foto: Christopher Hanewinckel/REUTERS)

A pesar de tener prácticamente borrado su ascenso a la F1, O’Ward no negó su interés por participar en las prácticas libres acordadas este año, las cuales además colaboran en puntos para la Superlicencia de Pilotos, siempre y cuando sean en un fin de semana de competencia y no al final del año, como lo que ocurrió en 2021 en Abu Dhabi.

“A mí lo que me convendría, porque ese asiento ya se cerró, a mí lo único que me conviene es que me den Prácticas Libres, es lo único que me conviene, nomás subirme y darle vueltas al carro no me conviene en nada y la verdad que no me interesa meterle la energía y el esfuerzo para algo que nomás vas a estar dando vueltas”, sentenció.

