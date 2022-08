Un arquero argentino imitó al portero bailarín de Australia en un penal y la espectacular atajada se hizo viral

Sporting Cristal enfrentó a Cantolao por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Las estrategias de los arqueros para intentar tapar un penal son muy variadas y cada protagonista tiene su ritual en los momentos previos a la ejecución. Existen ejemplos como Emiliano Martínez y sus frases para descolocar al pateador o los constantes movimientos del australiano Andrew Redmayne para clasificar a su país al Mundial de Qatar 2022 en el repechaje ante Perú. El reciente fin de semana, el argentino Christian Limousin resaltó precisamente en el fútbol incaico por realizar una espectacular atajada ante un referente local como Yosimar Yotún.

Con el encuentro 2-2, Sporting Cristal generó la oportunidad de llevarse los tres puntos con un penal sobre la hora. El actual guardameta de Cantolao se movió intensamente sobre la línea para buscar distraer al ejecutor y, cuando vio que el volante decidió picar la pelota, regresó con una volada y salvó la derrota de su equipo en la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El esfuerzo de los defensores para rechazar el balón también fue fundamental para que el marcador terminara con un empate.

Christian Limousin interpretó a la perfección las intenciones de Yotún

Después del partido, el mismo protagonista explicó que emuló a su colega australiano en la previa del remate. “Obviamente, en todo penal hay un factor psicológico, yo he atajado penales moviéndome o estando quieto, también dependiendo del perfil de cada jugador que va a patear. Entonces, como te dije antes, con la tecnología que hay ya se sabe cada uno cómo patea, y la otra mitad es intuición de cada uno. Lo que traté en ese momento fue enfocarme en atajar el penal, hacer todo lo que está en mi alcance”, explicó en charla con Infobae. Y agregó sobre el estudio sobre el pateador: “Una posibilidad era que la pudiera picar, esa era mi intuición y traté de moverme, de quedar en una zona intermedia en donde pudiera llegar para los dos lados”.

Además opinó sobre si le molestó que Yotún decidiera ejecutar picando la pelota. “No es nada antifutbolístico, uno se pone como objetivo atajar el penal y ganar. Tampoco me enojaría que me piquen el penal y me hagan un gol, tampoco nadie se tendría que enojar si sucede lo contrario, si patean y lo atajo”, concluyó el personaje del reciente fin de semana.

Rápidamente la situación se volvió viral en las redes sociales y hasta el mismo arquero subió el fragmento a su perfil. “Trabajo en equipo”, redactó el portero, contento por el sacrificio colectivo de sus compañeros para llegar a rechazar después del rebote.

Tal como Limu detalló, en su carrera siempre se destacó en los remates desde los 12 pasos, ya desde que surgió en la cantera de Ferro Carril Oeste. Uno de sus hitos se dio en Almagro, con el que eliminó por penales a Boca de la Copa Argentina el día del debut de Daniele De Rossi en el Xeneize, en agosto de 2019.

