Así funciona el fuera de juego semiautomático que se estrenará en la Supercopa y en la Champions League

Tecnología offside semiautomatizada debutará en la UEFA (foto: FIFA)

Este miércoles la UEFA anunció que el fuera de juego semiautomático, una herramienta tecnológica destinada a acelerar y fiabilizar las decisiones arbitrales, será utilizada el 10 de agosto en la Supercopa de Europa (Real Madrid-Eintracht Fráncfort) y en la fase de grupos de la Champions League. Cabe recordar que a principios de julio, la FIFA adelantó que pondría en práctica ese sistema en el Mundial de Qatar que inicia el 21 de noviembre. La herramienta permite establecer en todo momento la posición de los jugadores y del balón, facilitando la detención de las jugadas en fuera de juego, sin reemplazar la apreciación de los árbitros.

“Este sistema innovador permitirá a los equipos del VAR determinar las situaciones de fuera de juego rápidamente y con más precisión, mejorando así el desarrollo del juego y la coherencia de las decisiones”, declaró Roberto Rosetti, el jefe de los árbitros en la UEFA. “El nuevo sistema funcionará gracias a cámaras especializadas capaces de seguir 29 puntos corporales diferentes por jugador”, precisó la instancia europea en un comunicado, añadiendo que 188 pruebas habían sido realizadas desde 2020.

“El sistema está listo para ser utilizado en los partidos oficiales y para ser puesto en funcionamiento en cada sede de la Champions League”, confirmó Roberto Rosetti.

Tecnología offside semiautomatizada que se utilizará en la Copa Mundial Qatar 2022. (foto: FIFA)

El nuevo sistema de detección de fuera de juego depende de tres factores técnicos:

- El primero es un sensor llamado Unidad de Medición Inercial, ubicado dentro del Al Rihla, el balón oficial de competición fabricado por Adidas. El dispositivo envía datos 500 veces por segundo a la sala de VAR y detalla exactamente cuándo un jugador toca el balón.

- El segundo es un sistema de 12 cámaras instalado bajo el techo de cada estadio. Se han desarrollado para realizar un seguimiento del balón y de los jugadores, detectando 29 puntos específicos del cuerpo que cuentan para el fuera de juego. Toda esta información se envía 50 veces por segundo y se utiliza para calcular las posiciones exactas de los jugadores del partido.

- El tercer factor es que los datos de la cámara y la pelota son procesados por IA, que enviará una alerta al VAR cuando se detecte una posición avanzada.

Un punto interesante a destacar es que la nueva tecnología de detección de fuera de juego no solo avisará al VAR. También generará animaciones 3D que representan el juego y se mostrarán en las pantallas de los estadios, así como en los canales de televisión. Será similar a un sistema que mide si el balón ha traspasado completamente la línea de meta o no, para confirmar un gol. En cualquier caso, las sanciones no son automáticas, ya que el árbitro asistente de video analizará la situación y notificará a los presentes en el terreno de juego. La decisión final estará en manos del árbitro y sus asistentes.

