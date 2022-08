Nuevo récord de Sergio Pérez y Red Bull durante Gran Premio de Hungría

Sergio Pérez y mecánicos de Red Bull Racing. Foto: @SChecoPerez

Aunque el fin de semana en el Hugaroring no fue el esperado para Sergio Pérez que apenas obtuvo un quinto puesto, la escudería puede presumir que consiguieron una nueva marca que involucra al monoplaza del mexicano. Luego del quinto lugar que logró en el Gran Premio de Hungría, el piloto y su equipo fueron protagonistas de la parada más rápida en pits en lo que va de la temporada.

Como si el mal momento que vive Ferrari no fuera suficiente, Red Bull Racing destronó a la italiana como la más veloz para un cambio de neumáticos. Fue durante la segunda entrada de Checo a boxes que los mecánicos de los Toros consiguieron bajar el registro a 2,19 segundos, Anteriormente, los italianos habían hecho un cronómetro de 2,23 segundo durante el Gran Premio de España.

Aunque el dato no va más allá de algo anecdótico pues no influye en el Mundial de Constructores ni mucho menos en el de Pilotos, la realidad es que de cara al parón vacacional que ya se encuentra en curso (un mes aproximado entre la reciente carrera y la próxima cita en Bélgica) la escudería austríaca se pone como la gran dominante en lo que va de la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Sergio Pérez y mecánicos de Red Bull Racing. Foto: @SChecoPerez

El menor de los daños

La carrera en territorio húngaro no fue como la planeó el mexicano y su equipo. Tras una pésima sesión de clasificación en sábado en la que quedó fuera de la Q3, Checo no tuvo más que intentar remontar posiciones en domingo. Y aunque los rebases y las recuperaciones en carreras son características del pilotaje del mexicano, este no logró más que un quinto lugar.

El escenario, sin embargo, lucía aún menos alentador pues con sus rivales directos (Charles Leclerc, Carlos Sainz y Ferrari) ubicados en los primeros puestos de la parrilla parecía que se recortarían bastante puntos entre pilotos y entre escuderías. Pero la gran actuación de Max Verstappen sumado al mal rendimiento y estrategia de los italianos lo impidió.

Sainz y Leclerc que había clasificado segundo y tercero, respectivamente finalmente terminaron en el cuarto y sexto puesto. Es decir, ambos pilotos perdieron puestos. Por su parte, Verstappen que partió desde la décima posición obtuvo la victoria de la carrera. Checo por su parte, recuperó seis lugares y finalizó quinto para sumar 10 puntos.

“¡Buena recuperación en carrera! Excelente resultado de todo el equipo. Bien hecho @redbullracing y @Max33Verstappen. Ahora a descansar y regresar más fuertes para la última parte del año. Los voy a extrañar en mis vacaciones… un poco”, escribió Pérez en sus redes sociales tras el fin de semana.

De esta forma, en lugar de acortar las distancias entre Ferrari y Red Bull, se agrandaron por cinco puntos más. Los austríacos, líderes en el Mundial de Constructores, llegaron 431 unidades, mientras que los italianos a 334, una diferencia de 97 puntos. En el campeonato individual, Verstappen es primero con 258 puntos, Leclerc segundo con 178 y Pérez tercero con 173.

La próxima fecha en el calendario, la décimo tercera, será en el Circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica del 26 al 28 de agosto.

