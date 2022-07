Así presentó el club Puebla a Jozy Altidore como su refuerzo para el Apertura 2022

El delantero estadounidense ya está en México para jugar en la Liga MX (Video: Twitter/ @ClubPueblaMX)

El mercado de fichajes sigue sumando nuevos refuerzos para la temporada, la noche del jueves 28 de julio el club Puebla confirmó la llegada del delantero estadounidense Jozy Altidore. A pesar de que previamente ya se hablaba de la posibilidad de que el norteamericano jugaría en la Liga MX, la Franja se encargó de acabar con los rumores y presentar a su nuevo refuerzo.

Fue por medio de redes sociales que el equipo poblano compartió con toda su afición el arribo del jugador que compitió en la MLS. Por medio de un video con una duración de menos de un minuto, el equipo del estado de Puebla simuló una llamada por teléfono con el delantero.

En dicha conversación se puede escuchar unas frases en inglés que menciona Altidore: “Hello? yeah, everything cool? all right, great. Here we go!” (Hola, sí, ¿todo bien? está bien, genial. ¡Aquí vamos!). La conversación simuló el diálogo que tuvo el jugador con la directiva de La Franja antes de firmar con el club. Más tarde, ya en español se presentó ante la cámara y compartió un mensaje a toda la afición:

“Hola a todos, soy Jozy Altidore y vengo a jugar al Pueblota”

Y es que una de las características del club en redes sociales se debe a la dinámica cómica o con humor que toma para presentar a sus refuerzos y hacer anuncios oficiales. Previo a que la escuadra de La Franja presentara al jugador como su refuerzo, Jozy mostró interés por fichar con Puebla.

Jozy Altidore ya es el nuevo refuerzo del Puebla para el Apertura 2022 (Foto: Twitter/ @ClubPueblaMX)

La conversación del video respondió al tuit que publicó anteriormente Jozy Altidore en el que le “mandó su CV” a la directiva de Puebla para que lo consideraran para la vacante de delantero que tenían en sus redes sociales. En el mensaje se leyó lo siguiente: “En el PUEBLOTA siempre han habido grandes estadounidenses y me gustaría ser parte de ese legado. Les mando mi curriculum por DM!”, redactó en Twitter.

Por ello, la cuenta oficial del club entró en dicha dinámica. La escuadra dirigida por Nicolás Larcamón redactó un mensaje de bienvenida a su nuevo delantero y lo recibió asegurando que llega con “recomendaciones avaladas”.

“Después de una llamadita y unas recomendaciones 100% avaladas ¡Ahora sí, es un hecho! ¡BIENVENIDO AL PUEBLOTA, @JozyAltidore! ¡YA ERES UN HIJO DE TU ENFRANJADÍSIMA, VAMOS A ROMPERLA! RT si #LaFranjaNosUne y ya quieres ver a nuestro Enfranjado defendiendo el azul y blanco”, redactó la cuenta oficial del equipo.

Quién es Jozy Altidore, el nuevo refuerzo del club Puebla

La nueva adquisición de los Larcaboys ha competido en el fútbol europeo como con el Villareal FC de España y con el Sunderland de la liga de Inglaterra en la Premier League (Foto: USA TODAY/John E. Sokolowski)

La nueva adquisición de los Larcaboys ha competido en el fútbol europeo como con el Villareal FC de España y con el Sunderland de la liga de Inglaterra en la Premier League. Será la primera vez que compita en la Liga MX desde que debutó en el fútbol profesional en 2006 pues toda su carrera la ha realizado en Europa y en la MLS.

Jozy Altidore es absoluto con la Selección de Estados Unidos, juega como delantero y su más reciente equipo fue el New England Revolution de la MLS. Su nombre completo es Josmer Volmy Altidore, originario de Livington, Nueva Jersey, Estados Unidos, inició su carrera en el balompié estadounidense a temprana edad.

Cuando cumplió 16 años cuando debutó en el Red Bull New York en la liga norteamericana. Debido a su corta edad se convirtió en el primer delantero en realizar una anotación en la MLS antes de cumplir los 17 años, por lo que su talento llamó la atención de diferentes clubes.

Desde entonces participó en equipos como el Villareal FC, Xerez C.D, Hull City, AZ Alkmaar, Sunderland Toronto FC y el New England.

