El motivo que orilló al “Zar” Aguilar a no renovar con TV Azteca y firmar con Televisa (Fotos: Fb/Televisa Digital//Fb/TV Azteca México//Fb/Carlos Aguilar 'El Zar')

29 años después de su llegada a Televisión Azteca y convertirse en todo un ícono de las transmisiones de box, Carlos Aguilar puso final a su trayectoria en el Ajusco y firmó con Televisa, la competencia directa. Esto se hizo oficial en diciembre de 2019 y de inmediato causó eco entre los aficionados, en especial los del pugilismo, quienes ya se habían identificado con su dupla con Eduardo Lamazón Don Lama.

Debido a la rivalidad y competencia que hay entre las dos televisoras, la llegada de El Zar Aguilar a Chapultepec fue interpretada par varios aficionados como un arrebato por parte de Televisa a la estrella del boxeo en Azteca, empresa que se había convertido en líder de las transmisiones de box.

Contrario a esta creencia, el propio cronista describió cuál fue la razón por la que decidió cambiar de aires y abandonar su casa casi tres décadas después, una decisión que estuvo orientada en su crecimiento profesional.

Carlos "El Zar" Aguilar durante una entrevista con Julio César Chávez (Foto: Instagram/elzaraguilar)

La razón por la que aceptó el famoso cambio entre televisoras fue porque quería involucrarse en la narración del fútbol, de acuerdo con su entrevista con Javier Alarcón en su canal de Youtube, pues buscaba dejar de estar encasillado en el boxeo, oportunidad que se le vio negada en reiteradas ocasiones por parte de TV Azteca a pesar de su insistencia.

“Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir ‘quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales’. Me cansé de levantar la mano muchas veces”

Y es que a pesar de empezar sus coberturas como reportero en los Juegos Olímpicos de 1992 y en el Mundial de 1994, la realidad es que su futuro cambió cuando en el 2000 se incorporó al proyecto de boxeo en Azteca América junto a David Faitelson, sitio en el que se instaló durante seis años.

Carlos "El Zar" Aguilar, ahora cronista en TUDN, donde amplió su experiencia frente al micrófono en otros deportes (Foto: Instagram/elzaraguilar)

Fue entonces cuando Carlos se hizo cargo del proyecto de Box Azteca, concretamente en el 2007, e integró a las trasmisiones Julio César Chávez, Marco Barrera y Eduardo Lamazón.

A pesar de su éxito en esta sección, uno de sus deseos era regresar a cubrir una Copa del Mundo, algo que se vio alejado durante los últimos tres ciclos.

“Me perdí el Mundial de Brasil, de Rusia, Sudáfrica, levanté la mano para decir quiero estar ahí. Creo que tengo la posibilidad, puede ser materia de uso para estar a cuadro como comentarista, incluso como narrador, denme la oportunidad, me cansé de levantar la mano muchas veces”, enfatizó Carlos Aguilar.

La respuesta que obtuvo por parte de la empresa es que no se realizaría ningún movimiento, y el plan es que Carlos continuara con las narraciones en las funciones de pugilismo, deporte en el cual ya era toda una marca reconocida.

El equipo encabezado por Aguilar, conformado entre otros por el ex boxeador Julio César Chávez, Marco Barrera y el experto Eduardo Lamazón (Foto: Instagram @elzaraguilar)

Fue entonces cuando llegó la oportunidad de Televisa, quienes de acuerdo con sus palabras, buscaban voces nueva: “Hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema”.

Carlos se refiere al nacimiento de TUDN, empresa que sustituyó a Televisa Deportes y Univisión Deportes para dar paso a todo un paquete de entretenimiento deportivo en Norteamérica, donde se unió como uno de los grandes referentes.

“La verdad es que mi inquietud es crecer más como comentarista. Cuesta trabajo, creo que se trata de convencer con tus estudios, con tu sentido crítico [...] quiero generar una narrativa diferente y tengo que enfrentarme a Christian Martinoli, Luis García, Paco Villa, Antonio Rosique, Jorge Pietrasanta, todos ellos tienen un estilo marcado, lo hacen de manera extraordinaria, los admiro, yo quiero tener mi oportunidad”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: