Sebastian Vettel se despedirá de la Fórmula 1 al finalizar la temporada 2022 y así reaccionó Checo Pérez

Sergio Pérez y Sebastian Vettel. Foto: @SChecoPerez

La noticia sobre el retiro de Sebastian Vettel de la Fórmula 1 al terminar la temporada 2022 ha hecho estragos entre los protagonistas del deporte, incluido en el mexicano Sergio Pérez. El actual piloto de Red Bull Racing dedicó un mensaje al alemán en el que dejó ver la buena relación que existe entre ambos y aseguró que es dificil creer que no estará en la parrilla para el siguiente año.

Y es que, Vettel ha estado dentro del Gran Circo desde el comienzo de la carrera de Checo. Incluso desde antes. El actual piloto de Aston Martin inició su actuación en la máxima categoría del automovilismo en el 2005 como piloto de prueba dek BMW Williams, pero su debut en un Gran Premio lo hizo hasta 2007 en Estados Unidos con BMW Sauber.

“Increíble pensar que después de tantos años compitiendo juntos Sebastian Vettel ya no estará en la parrilla con nosotros. ¡Feliz retiro! Estoy muy orgulloso de ti y orgulloso de todo lo que lograste en el deporte. ¡Es hora de disfrutar de la familia y de la vida!”, escribió Pérez en sus cuentas oficiales. La noticia se dio previo al inicio del Gran Premio de Hungría, justo a la mitad del campeonato de 2022 y previo al parón de verano.

A lo largo de 15 años como piloto de la Fórmula 1, Sebastian ha sido campéon mundial cuatro veces, todas de manera consecutiva y como integrante de la escudería Red Bull: 2010, 2011, 2012 y 2013(sólo cinco pilotos han podido llegar o superar esa marca). El alemán ha participado en casi 300 carreras en las cuales ha conseguido subir al podio en 122 ocasiones. De esa cifra, 53 corresponden a victorias. En su trayectoria, ha sumado más de 3 mil puntos.

“Me encanta este deporte Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en el camino, también hay vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa”, fueron parte del discurso que brindó el también expiloto de Ferrari.

En el vigente campeonato, Vettel es parte de Aston Martin y hace equipo con Lance Stroll. En la clasificación, ya con 12 Grandes Premios disputados, marcha en la décimo cuarta posición con 15 unidades. Únicamente ha podido terminar en los puntos cuatro carreras con un sexto lugar como su mejor resultado de la temporada (en Azerbaiyán).

“Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello. Tengo muy claro que, siendo padre, quiero pasar más tiempo con mi familia“, afirmó Vettel.

Justamente, el último podio que conquistó el alemán lo hizo junto al mexicano. Fue en 2021 sobre el circuito urbano de Bakú. Checo Pérez fue el ganador de aquel Gran Premio, mientras que Sebastian finalizó en el segundo puesto.

