Qué falló con Checo Pérez en Francia y por qué Russell lo habría adelantado ilegalmente

El Gran Premio de Francia fue uno de los más frustrantes para los seguidores de Checo Pérez, pues no solo dejó pasar una clara oportunidad para sumar su séptimo podio del año a cuatro vueltas del final, sino que estuvo radicalmente lejos de Max Verstappen en cuanto a rendimiento y encima de él terminaron los dos Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell.

Quienes solían ser sus principales rivales el año pasado, ahora tienen un ritmo inferior al de Red Bull y están fuera de la pelea por los campeonatos de pilotos y constructores; por lo que su derrota ante los monoplazas alemanes pegó de manera particular en el equipo de Sergio Pérez.

Lo que detonó esta “tragedia” fue la extraña forma en la que perdió el tercer lugar a menos de cinco vueltas para el final, pues tras el Virtual Safety Car (VSC) desplegado sobre la pista, pareció que Checo se dejó rebasar de manera inverosímil por Russell, por lo que se detonaron las quejas en contra del mexicano.

En cuanto pudo explicar lo sucedido, Checo Pérez dio a entender que había ocurrido un fallo en el sistema del VSC, concretamente con el mensaje que indica cuando los límites de velocidad están a punto de finalizar y se debe preparar para volver a acelerar.

La confusión radicó en lo siguiente, y es que a Sergio le habría aparecido el mensaje varias curvas antes, por lo que se mantuvo al límite de su tiempo delta, el cual no se debe sobrepasar mientras hay un coche de seguridad.

“Hubo un problema con el virtual safety car. Habían dado la indicación de que se acababa fuera de la (curva) 9 y no fue así, se acabó fuera de la 15. Cuando se para el safety car yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar. No entiendo qué pasó, creo que tuvieron un problema en la torre de control”, explicó el mexicano enseguida.

Esto lo corroboró la propia FIA, quienes tras la carrera confirmaron que hubo un problema en el software que programa este tipo de escenarios; sin embargo, negaron que haya influido en el resultado, ya que todos recibieron la misma información.

Quien explicó mejor esta situación fue Christian Horner, quien dio a entender que debido a esta confusión generada por el coche de seguridad virtual, “Russell iba treinta kilómetros por hora más rápido que Checo cuando terminó el VSC”.

Señalaron a George Russell de acelerar con banderas amarillas sobre la pista

Aunado a la problemática con el software, a través de redes sociales trascendió la discusión por unas imágenes en las que se observó a George Russell intentando adelantar a Checo todavía con la bandera amarilla desplegada sobre la pista, la cual impide adelantos; sin embargo, hay dos elementos que desacreditan esta afirmación.

El primero de ellos radica en que, durante un Virtual Safety Car, las banderas electrónicas no son amarillas, sino que únicamente aparecen con las siglas VSC. Cuando se da por terminado el color pasa automáticamente e verde y se reanuda la carrera con normalidad, por lo que el tono no tan verde se trataría de un efecto visual, producto de la calidad de la cámara on board que transmite la Fórmula 1.

Adicionalmente, Adrián Puente, analista de automovilismo para ESPN, añadió a través de sus redes sociales que la autorización para que cualquier piloto proceda con los movimientos de adelantamiento tras cualquier safety car no se basa en las señalizaciones en la pista, sino en el display de su volante y confirmada por su ingeniero de carrera.

Existe un delayed que provoca el ligera atraso con las señalizaciones de la pista, la cual funge más como referencia hacia el público que hacia los propios pilotos, por lo que, además de que no existió ningún tipo de reclamo por parte de Red Bull, quedó zanjada la polémica alrededor del adelanto in extremis de carrera.

