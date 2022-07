La frustración de Checo Pérez tras perder el podio en el GP de Francia

El piloto de Red Bull compartió su frustración por no haber logrado el 1 - 3 en el podio (Video: Twitter/@FOXSportsMX)

El Gran Premio de Francia dejó a Sergio Checo Pérez con una mala experiencia pues, a pesar de que se mantuvo en el tercer lugar gran parte de la carrera, en las últimas vueltas un descuido lo dejó fuera del podio y George Russell, de Mercedes, le arrebató la tercera posición.

Por ello, el piloto de Red Bull compartió la frustración que experimento luego de que dejó escapar su oportunidad para volver a los triunfos y sumar puntos importantes para el Campeonato de Pilotos de la temporada. Al término de la carrera habló ante los medios de la Fórmula 1 y calificó de confusa la intervención del Virtual Safery Car, la cual pidió a los monoplazas disminuir la velocidad.

A tan solo cuatro vueltas de que terminara la competencia, Guanyu Zhou, de Alfa Romeo, tuvo un incidente que lo dejó a un costado de la pista, así que se activó el Safery Car como medida de prevención y evitar un accidente mayor. Hasta ese momento Checo mantenía la tercera posición, pero en cuanto se retiró la medida, tardó en acelerar así que Russell lo rebasó sin complicaciones.

Checo Pérez quedó fuera del podio en Francia (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El tapatío aseguró el error estuvo en la duración del Safery Car ya que no pudo acelerar cuando debía, por lo que se molestó con el resultado que consiguió, ya que la falta de comunicación permitió que el piloto de Mercedes lo dejara fuera del podio.

De acuerdo con la explicación de Checo Pérez, entendió que la medida acababa después de la curva nueve, pero no fue así. La consecuencia que tuvo es que no pudo acelerar en el momento preciso y sacar ventaja de su adversario.

“Hubo un problema con el Virtual Safery Car que habían dado la indicación de que se acababa fuera de la nueve y no fue así, entonces se acabó en la entrada a la 15; cuando se para el Safery Car, yo estaba muy cerca de mi delta entonces no podía acelerar, no entiendo qué pasó”, afirmó.

Checo Pérez acabó cuarto lugar en el GP de Francia (Foto: REUTERS/Yara Nardi)

El mexicano finalizó su mensaje con una notoria molestia ya que no pudo concretar el 1 - 3 para la escudería, lo cual habría significado puntos importantes para Sergio en la pelea por el campeonato de pilotos, ya que Max Verstappen se llevó la victoria.

“Creo que tuvieron un problema en la torre de control porque simplemente no entiendo. Bueno, nos costó el podio, pero al final una carrera donde no tuvimos mucho ritmo”.





SEGUIR LEYENDO: