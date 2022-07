Luis García celebró la llegada de Dani Alves a Pumas: “No me meto a nadar encuerado de milagro”

El lateral brasileño Dani Alves, reconocido como el futbolista más laureado del mundo, firmó contrato con los Pumas de México el sábado para reforzarlo a partir del torneo Apertura 2022 y Luis García lo celebró (Foto: Paula Vilella/AFP)

La llegada de Dani Alves a los Pumas de la Universidad Nacional ha generado revuelo y todo tipo de comentarios. Su palmarés, así como calidad de juego y carisma han sido celebrados por diversos personajes y aficionados. Incluso Luis García Postigo, quien brilló como futbolista en el club universitario durante su debut como profesional, dio a conocer su reacción y no ocultó la felicidad extrema que le causó el fichaje.

El Doctor García puso una breve pausa a sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, para dar a conocer su opinión acerca de la presencia del defensor lateral brasileño en la Liga MX. En ese sentido, aprovechó las redes sociales de Los Protagonistas para darle la bienvenida al jugador de 39 años y pedir a la afición que goce su presencia en los recintos del futbol mexicano.

“Andamos de vacaciones en Acapulco y de pronto nos enteramos de que Dani Alves arriba a la UNAM, a mis amados Pumas (...) El simple hecho de saber que un monstruo llega a nuestro equipo, a los Pumas, no existe mayor felicidad. No me meto a nadar encuerado de milagro. Estamos inmensamente felices porque llega a México una de las máximas figuras de la historia del futbol brasileño y mundial. Festejemos muchísimo la llegada de este genio”, pronunció en el material audiovisual.

