Complicado viernes para Checo Pérez en el inicio del Gran Premio de Francia: “Hay mucho por trabajar y mejorar”

Formula One F1 - French Grand Prix - Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France - July 22, 2022 Red Bull's Sergio Perez in his garage during practice REUTERS/Yara Nardi

El fin de semana del Gran Premio de Francia 2022 de la Fórmula 1 no ha comenzado de la mejor manera para el piloto Sergio Pérez. Las actividades en el Circuito Paul Ricard se pusieron en marcha con las disputa de los primeros y segundo entrenamientos libres, en los cuales el mexicano tuvo complicaciones a bordo del RB18.

Fue el mismo piloto de Red Bull Racing, quien reconoció que no fue su mejor día sobre el asfalto y, como lo ha venido haciendo, dijo no sentirse del todo cómodo con el desarrollo de su monoplaza conforme avanza la temporada. “No ha sido un buen viernes, mucho por trabajar y mejorar”, escribió en sus redes sociales luego de finalizar el primer día de acciones en Le Castellet.

Durante el desarrollo de la primera sesión libre, Checo perdió el control de su bólido y después de un trompo, terminó fuera de la pista. Aunque sin mayor daño más que el desgaste de sus neumáticos. Para la segunda práctica apenas completó 15 vueltas y obtuvo el décimo mejor tiempo del día. Eso sí, a más de segundo y medio de distancia del líder de la jornada, el español Carlos Sainz Jr.

Formula One F1 - French Grand Prix - Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France - July 22, 2022 Red Bull's Max Verstappen during practice REUTERS/Eric Gaillard

“Básicamente estuvimos teniendo algunos retrasos. Un pequeño problema con una de las barras estabilizadoras, pero nada importante. Obviamente no estoy muy cómodo en este momento con el coche ni a una vuelta ni en ritmo de carrera. Creo que hay trabajo y entendimiento que hacer esta noche. Tratar de recoger las mejores piezas para la clasificación y la carrera”, declaró ante los medios.

Le Castellet representará la oportunidad de redimirse para Pérez luego de haber cosechado cero puntos en Austria (la carrera “de casa” para su escudería) en la más reciente carrera. Si bien el evento francés apenas ha sido tres veces presenciado por el tapatío, este ya conoce lo que es conseguir un podio pues en 2021 obtuvo el tercer lugar como integrante del equipo austríaco.

El mexicano suma 151 puntos luego de 11 Grandes Premios consecuencia de una victoria (Mónaco), cinco segundos lugares (Australia, Emilia Romaña, España, Azerbaiyán y Gran Breraña) y dos cuartos lugares (Arabia Saudita y Miami), además de tres retiros que claramente no le añadieron unidades (Bahréin, Canadá y Austria). Delante de él se posiciones su equipero Verstappen con 208 puntos y Leclerc de Ferrari, con 170.

Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Francia:

Francia 2018: retirado por falla mecánica con India Force.

Francia 2019: décimo segundo lugar con Racing Point.

Francia 2021: tercer lugar con Red Bull Racing.

Formula One F1 - French Grand Prix - Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France - July 22, 2022 Red Bull's Sergio Perez talks with a member of staff during practice REUTERS/Sarah Meyssonnier

En exposición ante la prensa, Checo abordó los cuestionamientos sobre la competencia con el equipo italiano y sus pilotos, además de el panorama que prevé en la próxima carrera. De igual forma, comentó una vez más su percance con George Russell de Mercedes en la última jornada que lo dejó fuera de competencia y aseguró que eso no tendrá repercusiones en su forma de pilotar.

“Creo que Ferrari fue muy fuerte, estamos muy cerca entre nosotros, pero sin dudas tuvo el coche más fuerte en Austria, así que esperamos este fin de semana estar en la pelea por la victoria. No creo que vaya a afectar. Ciertamente hay pilotos con los que puedes correr más cerca que con otros. Era la primera vuelta y desde mi punto de vista él claramente cometió un error, yo estaba por delante y no debería haber sucedido un contacto”, reiteró.

Horarios del Gran Premio de Francia 2022:

Sábado 23 de julio: FP3 a las 06:00 horas y sesión de Clasificación a las 09:00 horas.

Domingo 24 de julio: Carrera a las 08:00 horas.

