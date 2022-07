Helmut Marko reveló que Checo Pérez pudo llegar a Red Bull mucho tiempo antes

Helmut Marko reveló que Checo Pérez fue considerado para unirse a Red Bull cuando era un adolescente (Foto: Getty Images)

La carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 comenzó en el 2011 de la mano de Sauber, luego dos temporadas en la GP2 Series, un subcampeonato en el 2010 y como parte de la academia de pilotos de Ferrari, razón por la que en un momento incluso existió la posibilidad de ascender a la escudería del Cavallino Rampante.

Las cosas no funcionaron de la mejor manera para Sergio, pues optó por desvincularse de los italianos y llegar a McLaren en el 2013, quienes se perfilaban para ser los grandes contendientes de la temporada; sin embargo, el equipo inglés tuvo el peor año de su historia y la credibilidad del mexicano quedó por los suelos, por lo que desde entonces trabajó para redimir su imagen y poder aspirar de nuevo a un equipo ‘top’.

La oportunidad llegó hasta 2021 de la mano de Red Bull Racing; sin embargo, esto pudo haber ocurrido mucho tiempo antes, concretamente cuando Checo era un adolescente y se encontraba en la Fórmula 3 Británica. En esta época se abrió la posibilidad de llegar a la academia de pilotos de Red Bull, pero los asesores de Pérez lo dirigieron hacia el lado italiano y su carrera cambió para siempre.

El día que Sergio Checo Pérez pudo llegar a la Escudería Ferrari de Fórmula 1 (Foto: Ferrari)

Helmut Marko fue quien se encargó de recordar esta posibilidad, pues en el pasado Checo ya había habado del tema en el podcast de la Fórmula 1 Beyond de Grid, donde a principios del 2021 afirmó que en las pruebas no se sentía cómodo en el coche y no pudo impresionar a Red Bull.

A pesar de estas palabras, el Helmut reveló para Red Bull Media que Sergio Pérez pudo aterrizar en la escudería en aquel momento, pero en cambio los asesores del mexicano optaron por caminos distintos:

“Lo teníamos (a Checo Pérez) en nuestra nómina desde que era adolescente. Nos impresionó particularmente su velocidad en tandas largas. Sin embargo, sus socios en ese momento decidieron seguir una carrera diferente. Por eso tardó en aterrizar en Red Bull Racing”

Checo Pérez y Helmut Marko tienen una buena relación al interior de Red Bull Racing (Foto: Getty Images)

De acuerdo con el ex piloto de 79 años, ese fue el motivo que marginó a Checo de Red Bull hace más de 10 años y que lo hubiera encaminado a la afamada academia de los Toros Rojos, pues de esa base han salido figuras como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e incluso Max Verstappen, aunque a una edad un poco más avanzada.

Esta declaración se puede asociar ligeramente con lo mencionado por el propio Pérez en el 2021, cuando en Beyond the Grid explicó que en una prueba Red Bull tenía como principal punto de análisis las vueltas rápidas, por lo que cuando se probó vestido de azul no pudo cumplir con esta expectativa debido a lo incómodo del monoplaza.

“El test fue en un coche de Fórmula 3 pero tenía problemas con el asiento porque mi rodilla pegaba con el volante y eso impidió que pudiera conseguir una vuelta como quería. No tuve una oportunidad extra. Me dijeron que todo se trataba de tu tiempo de vuelta”, sentenció.

Finalmente Checo Pérez aterrizó en Red Bull hasta el 2021 como 31 años de edad (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

Estas palabras de Helmut fueron parte de un análisis a los últimos pilotos que han pasado por el asiento de Red Bull Racing, por lo que además de dar a conocer que su camino con Sergio pudo haber coincidido mucho antes, también recalcó que su rendimiento ahora ha sido extraordinario y recordó su labor para que Verstappen se proclamara campeón:

“(Checo) llegó con una victoria y en buen estado de forma, luego conoció a Max, así que hubo cierta incertidumbre, especialmente en clasificación, pero lo guardó. Checo es un gran compañero de equipo y Max no se habría convertido en campeón mundial sin él”, puntualizó al respecto.

