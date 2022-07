El ex agente de Schumacher le pidió a la familia que aclare cuál es el verdadero estado de salud de la leyenda de la F1: “Sólo escuchamos mentiras”

Willi Weber habló sobre su ex representado, MIchael Schumacher (AP)

El ex representante de Michael Schumacher, Willi Weber, se pronunció acerca del presente que está atravesando el ex piloto de Fórmula 1 tras sufrir un grave accidente el pasado 29 de diciembre del 2013 cuando golpeó su cabeza contra una roca mientras esquiaba en la estación alpina de Méribel junto a su familia.

Desde ese momento, el ex agente alemán quiso saber acerca del estado de salud de su amigo pero Corinna, esposa del corredor, y su portavoz Sabine Kehm, decidieron excluirlo del círculo privado que tiene acceso a la información más íntima del Kaiser.

Ahora, a casi nueve años de aquel episodio, Weber se mostró muy crítico con la forma en la que se maneja el entorno del ex piloto y estalló en una entrevista con el reconocido periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Weber apuntó contra Corinna tras dejarlo afuera del círculo íntimo que rodea al Kaiser (Efe)

“Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna y no contestaba. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso”, apuntó durante la presentación de su libro Gasolina en la sangre- Michael Schumacher, el que supo ser el representante de Schumi durante más de 20 años.

“Me mantuvieron fuera mientras me decían que era demasiado pronto, bien ahora es demasiado tarde. Han pasado nueve años. Quizás deberían decir las cosas como son”, añadió el ex agente de 80 años, quien conoció a Schumacher en 1988 y gestionó su carrera hasta el 2010.

“Puedo entender la situación inicial, ya que yo siempre hice todo lo posible para proteger la privacidad de Michael, pero desde entonces sólo he escuchado mentiras por su parte”, afirmó sobre la información oficial que se lanzó a cuentagotas durante los últimos años, incluido el documental que se emitió el pasado 15 de septiembre del 2021.

Se cumplirán nueve años desde el accidente que sufrió aquel 29 de diciembre del 2013 (Epa)

“Años después del accidente, me dije a mí mismo que simplemente estaría pendiente de mi familia, ya que no podía cambiar las cosas. Michael era como un hijo para mí. Incluso hoy me duele hablar de eso”, sentenció Weber, mostrando su frustración después de ver como la familia lo apartó del círculo más íntimo del ex piloto.

Ésta no es la primera vez que el alemán habla de la mala relación que tiene con la familia de su ex representado. En 2016, aseguró en diálogo con el periódico Bild que, “Corinna me impide tener cualquier contacto con Michael”.

“Sólo espero que un día mi teléfono suene, que sea Michael y que diga: ‘Willi, baja hasta aquí, ya que hay mucho de qué hablar’, justo como hacía antes. Creo que los fans de Michael serían felices si recibiesen un mensaje honesto acerca de su salud. También ayudaría a las personas con las que Michael trabajó durante todos esos años a lidiar mejor con la situación”, consideraba.





