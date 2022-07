Las primeras palabras de Di María en su desembarco en Italia: “No voy a aprovecharme de la Juventus para la Selección”

Di María posa con la camiseta número 22 que utilizará en su estadía en Juventus (Foto: Juventus)

Uno de los clubes que mejor se reforzó para la próxima temporada es Juventus. El cuadro italiano confirmó a Paul Pogba como el heredero de la 10 que dejó Paulo Dybala vacante y este lunes fue la primera conferencia de prensa de Ángel Di María con los nuevos colores. En año de Mundial, el Fideo buscó un club que le permita llegar de la mejor manera posible a la máxima cita del fútbol y también seguir compitiendo en el primer nivel de Europa.

Frente a los micrófonos, contó un poco los detalles de su desembarco en Italia. “Yo soy el jugador de siempre, un jugador eléctrico que quiere ganar a toda costa y al que no le gusta perder. Por eso me eligió la Juve, siento lo importante que es para ellos ganar. Lo más importante será trabajar. Estoy en mi mejor momento. En el fútbol las cosas cambian rápido, mi idea era volver a Argentina pero ahora trataré de hacerlo lo mejor posible este año en la Juve”, reveló el rosarino.

Además, Ángel acomodó sus prioridades para la segunda mitad de 2022. “Mi cabeza es solo para la Juve, la selección vendrá después. No voy a aprovechar a la Juve para la selección, estoy aquí para ganar muchos títulos. La selección tendrá su importancia cuando llegue el momento”, detalló. Y agregó al respecto: “Creo que el Mundial es sin duda una de las cosas más importantes que le puede pasar a un jugador. Siempre lo tengo en la cabeza, pero ahora estoy aquí e intentaré dar lo mejor de mí por la Juve. El Mundial podría ser el último para mí mientras que en la Juve no sabemos: las cosas cambian rápido, quiero disfrutar el momento y después del Mundial veremos qué pasa”.

Fideo atendió por primera vez a la prensa italiana (Foto: Juventus)

Por otro lado, explicó la razón por la que las negociaciones se estiraron más de lo normal. “Un equipo importante como la Juve, si te sigues durante 40 días es casi imposible decir que no. Me esperaron y yo tenía muchas ganas de venir. Tardé un poco en responder solo por asuntos familiares. Quería que mi familia estuviera tranquila”, añadió. Y especificó sobre sus primeros contactos puertas para dentro: “No hablé mucho con Allegri, no hablamos de táctica. Ahora hay que correr y estar preparado físicamente, la parte técnica y táctica vendrá después”.

La comparación que Gianluigi Buffon realizó entre Maradona y Di María tuvo impacto mundial y Fideo opinó sobre la frase del histórico arquero. “Diego es Diego, era lo que todos sabemos. Tengo una buena relación con Buffon, hablé con él incluso cuando fiché y quería que viniera a la Juve. Estoy tranquilo, tengo los pies en la tierra y lo haré lo mejor que pueda, como siempre lo he hecho en todos los equipos en los que he jugado. Las ganas de jugar en este equipo y volver a ganar son grandes”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: