La frase de Julián Álvarez en inglés que enloqueció a los fanáticos del City durante su presentación

* Álvarez se animó al inglés: “Manchester is blue!”

Julián Álvarez pasó de página en su carrera profesional y su mente ya está enfocada en comenzar los entrenamientos con el Manchester City. Luego de la eliminación de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Vélez Sarsfield, el nacido en Calchín tomó el avión hacia Inglaterra y este domingo fue presentado frente al Etihad Stadium, donde miles de hinchas se acercaron a presenciar su iniciación junto a la de la estrella noruega Erling Braut Haaland.

Bajo el sol y en un escenario montado para la ocasión, la Araña lució el celeste característico de su nuevo equipo y respondió algunas preguntas de los presentadores en español. Sobre el final de su entrevista, Julián tomó el micrófono y se animó al inglés con una frase que enloqueció a todos los presentes: “Come on City, Manchester is blue”. Las palabras fueron un puñal directo para el rival de toda la vida, el United, que se caracteriza por su color rojo y por haber dominado la ciudad en gran parte de la historia. Sin embargo, en los últimos años las cosas cambiaron y son los dirigidos por Josep Guardiola los reyes.

Álvarez se mostró suelto sobre el escenario y hasta regaló pelotas a los fanáticos junto a Haaland, que también tuvo su primer contacto con la hinchada. El noruego utilizará la dorsal 9 mientras que el ex Millonario seleccionó la 19. “Es un número que me gusta mucho a mí y a toda mi familia. Además, es una fecha muy especial ya que es el cumpleaños de mi abuela”, explicó con más tranquilidad en la conferencia de prensa formal que se realizó dentro del estadio.

* La competencia interna que Julián tendrá por delante

Riyah Mahrez, Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland son los nombres de primer nivel con los que compartirá ataque en la próxima temporada. Pero a la hora de hablar de las virtudes de uno de sus próximos compañeros, resaltó al noruego: “Es un gran jugador, ha demostrado lo que es. Hizo muchísimos goles, muchas cosas nuevas, es muy fuerte y muy grande. Desde mi lugar voy a hacer lo que sea para estar a disposición del técnico”, agregó sobre la gran competencia interna que tiene por delante.

Vale recordar que el cordobés de 22 años firmó contrato con el City por cinco temporadas y media en enero de este año y desde entonces jugó cedido en River Plate, su institución de origen, hasta que culminara su participación en la Copa Libertadores, el miércoles pasado tras la eliminación ante Vélez en octavos de final. La camiseta con el dorsal 19 ya puede comprarse en la web oficial del club por 108 dólares.

