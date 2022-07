Liga MX: América no puede con Monterrey cuando visita el ‘Gigante de Acero’

Soccer Football - CONCACAF Champions League - Final - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - October 28, 2021 America's Salvador Reyes reacts REUTERS/Jorge Mendoza

La jornada dos del Apertura 2022 ya se encuentra en marcha. Uno de los duelos más atractivos tendrá lugar este sábado con Monterrey y América como los protagonistas al ser las dos escuadras con mayor valor de la Liga MX. No obstante, la estadística de las Águilas cuando visita la Sultana del Norte supone que será una complicada tarea vencer a los Rayados, pues de las últimas diez visitas al BBVA sólo ha podido ganar en una ocasión.

Muy temprano en el calendario, capitalinos y regiomontanos se enfrentarán en lo que se espera sea un partido espectacular por el poderío con el que cada plantilla cuenta. Por el lado local hombres como Rogelio Funes Mori, Héctor Moreno, César Montes o Maxi Meza, mientras que por los vistantes, Guillermo Ochoa, Pedro Aquino, Jonathan Rodríguez o Diego Valdés.

La cancha del Estadio BBVA se ha vuelto una fortaleza para Monterrey cuando choca con América. El último gran acontecimiento en el recinto fue la victoria de los Rayados en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2021. En cuanto al torneo liguero, ambas instituciones también jugaron la final del Apertura 2019 con el juego de ida de la seria y una nueva derrota azulcrema.

A la cita, los dos equpos llegan sin haber podido ganar en su debut. Mientras que el conjunto que dirige Víctor Manuel Vucetich fue derrotado por Santos Laguna en territorio coahuilense, los de Fernando Ortiz no pudieron evitar la igualada ante Atlas en el Estadio Azteca. Antes de los primeros juegos de la jornada dos, ocupaban las décimo primera y décimo tercera posiciones.

Es así que para referirse a la última victoria de las Águilas en Nuevo León hay que remontarse al Clausura 2020 cuando se impusieron por marcador de un gol por cero. Desde entonces, han disputado cuatro duelos más con saldo de tres triunfos regiomontanos y un empate. Ahora, el partido se presenta como la oportunidad para obtener el primer triunfo del semestre y evitar generar presión de manera temprana.

El partido

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 09 de julio a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Estadio BBVA, en Guadalupe, Nuevo León.

¿Por dónde ver el juego? A través de la señal premiun de Fox Sports MX.

Posibles alineaciones:

Monterrey: Luis Cárdenas en la portería, John Stefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas, Erick Aguirre, Celso Ortíz en la defensa, Arturo González, Maxi Meza, Luis Romo en el mediocampo, y Rogelio Funes Mori y Rodrigo Aguirre en la delantera.

América: Memo Ochoa en la portería, Luis Fuentes, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Miguel Layún en la defensa, Pedro Aquino, Jonathan dos Santos, Diego Valdés, Alejandro Zendejas, en el mediocampo, y Jonathan Rodríguez y Federico Viñas en la delantera.

En más de la jornada sabatina, se tienen programados tres encuentros más: Léon vs Pumas, Guadalajara vs Atlético de San Luis y Cruz Azul vs Pachuca. Para el domingo son dos juegos: Toluca vs Atlas y Querétaro vs Necaxa. En duelos ya disputados, Tigres venció a Mazatlán y Puebla a Santos por un gol a cero, mientras que Juárez a Tijuana por dos a cero.

