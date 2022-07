Liga MX: Comisión Disciplinaria suspendió a Aldo De Nigris por publicación en redes sociales

(Foto: Instagram/@aldodenigris)

La Comisión Discilplinaria determinó castigar a Aldo De Nigris por haber realizado una publicación en “mal uso” de las redes sociales. El órgano interno de la Federación Mexicana de Fútbol decidió suspender al auxiliar de Víctor Manuel Vucetich, entrenador de los Rayados de Monterrey, con un partido, por lo que se perderá el compromiso de la jornada dos del Apertura 2022 ante las Águilas del América. Además de una multa monetaria.

El exdelantero regio utilizó Twitter para dejar un sugestivo mensaje luego de la derrota de la Pandilla contra Santos Laguna en el inicio de la Liga MX. De Nigris posteó varios emojis en los que se hace referencia a fajos de billetes. Sin dar mayores detalles o realizar más publicaciones, la Comsión Disciplinaria calificó el hecho como castigable. El mensaje en el perfil del auxiliar técnico fue borrado momentos después.

“Se determinó sancionar económicamente y con un partido de suspensión, al Auxiliar Técnico del Club Rayados de Monterrey, Jesús Aldo de Nigris Guajardo, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 1, entre los Clubes Santos Laguna y Rayados de Monterrey, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”, se lee en el comunicado.

Captura: Twitter @DeNigris9

La derrota de Monterrey en la cancha del Estadio TSM se decidió con un gol en el tiempo de reposición a través de un penalti bien cobrado por Brian Lozano. La falta fue señalada por el árbitro central ante la acción ilegal del defensor Jesús Gallardo sobre el atacante de los Guerreros, Harold Preciado. Finalmente, el marcador quedó cuatro anotaciones por tres en favor de los locales. Durante el juego, cuatro de las siete goles se hicieron por vía de la pena máxima.

Una de las críticas más duras vino del circulo familiar de Aldo. Poncho de Nigris, conductor en televisión y hermano del implicado, escribió una vez se dio a conocer el castigo: “Qué es esto ??? Por un twitt. Vaya lacras que tenemos en el fútbol. Siempre ha sido lo mismo desde el pacto de caballeros que no dejaron jugar a Toño en Mexico porque se había ido sin pagar derecho de piso. Viva México”.

Reporte disciplinario

Las sanciones luego de las acciones de la jornada uno, sin embargo, se extendieron a más de una institución. Eso sí, con un marcado señalamiento a los equipos de Nuevo León, pues fueron lo más afectados. Además de Aldo, el director técnico del equipo Víctor Manuel Vucetich también fue castigado por haber hecho declaraciones en contra del arbitraje durante la conferencia de prensa posterior el juego. Por el mismo motivo, Miguel Herrera de los Tigres de la UANL, también fue multado. En ambos casos, el castigo es meramente económico.

Photo by Jos Alvarez/Jam Media/Getty Images

