Canelo defendió su pasión por el golf ante las críticas de Óscar de la Hoya

Óscar de la Hoya aseguró que el golf causó que Canelo perdiera ante Bivol (Fotos: Getty Images)

Dentro de la historia del boxeo mexicano, no existía alguna figura que fuera tan disciplinado y a la vez arduamente criticado como Saúl Canelo Álvarez. El boxeador tapatío ha logrado equilibrar su carrera deportiva con sus pasiones y gustos fuera del ring; una de ellas es el golf.

El campeón unificado de los supermedianos se ha dado el gusto de competir en torneos de golf a la par que sigue preparándose para sus encuentros arriba del cuadrilátero, por ello, Óscar de la Hoya arremetió en contra de Saúl ya que culpó al golf como el motivo de la derrota que tuvo ante Dmitry Bivol y que por ello no rindió lo esperado en la contienda.

En cuanto Álvarez escuchó dichas acusaciones, encaró al Golden Boy y dio sus argumentos de su derrota ante el ruso. En una entrevista para Fight Hub TV aseguró que el golf no fue la causa de haber registrado su segunda derrota en su récord personal pues explicó el tiempo que ya lleva alternando sus prácticas en el campo y en el ring junto a Eddy Reynoso.

Óscar de la Hoya afirmó que el golf quita demasiado tiempo para entrenar box (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

Le recordó al actual promotor de boxeo cómo es que se hizo campeón indiscutido de las 168 libras mientras pasaba tiempo de ocio en el campo de golf. Por lo que descartó que fuera el motivo del resultado que tuvo el pasado 7 de mayo.

“Yo perdí pero no por el golf, no fue por eso. Yo practico golf hace tres años y gané éste campeonato indiscutido, así que no es la razón, es otra razón”

Debido a que dejó entre ver que hubo factores ajenos que no le permitieron coronarse en las 175 libras por el cinturón del AMB (Asociación Mundial de Box) prefirió no hablar más del tema pues argumentó que no pondría “excusas”, así que solo aceptó la derrota que le arrebató el invicto.

Canelo Álvarez practica golf desde hace tres años (Foto: Bill Streicher/ USA TODAY Sports)

“No quiero decir nada y poner excusas, perdí y es eso”.

Cabe recordar que en diferentes ocasiones el tapatío ha presumido en redes sociales sus gustos fuera del cuadrilátero, entre ellos ha relucido el golf. Incluso en una ocasión se fue a practicar tiros después de una pelea; cuando el jalisciense ganó por nocaut contra Billy Joe Saunders, al día siguiente del compromiso se fue a festejar la retención de sus cinturones de la OMB, AMB y del CMB. Acompañado de mariachis el campeón mexicano pasó la tarde jugando al golf.

¿Qué dijo Óscar de la Hoya sobre el Canelo y su pasión por el golf?

Cuando los jueces decretaron victorioso al peleador ruso y vigente campeón de la AMB, se cuestionó qué causó que el Canelo no pudiera con Bivol. Y quien se animó a dar su opinión del tema fue el Golden Boy, para el mismo portal aseguró que el golf impidió que Saúl tuviera una contienda a su favor.

De acuerdo con la propia experiencial del ex púgil profesional entrenar -por gusto u ocio- quita demasiado tiempo y no permite que estés enfocado en la planeación de la pelea.

“Canelo ha estado jugando mucho al golf, pero por experiencia, yo solía jugar mucho al golf también entre peleas o entre campos de entrenamiento y eso te exige mucho”.





