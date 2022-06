Canelo Álvarez explicó por qué perdió ante Dmitry Bivol

Bivol le propició su segunda derrota a Canelo Álvarez (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Desde que Saúl Canelo Álvarez tuvo un acelerado crecimiento en el boxeo mundial, diferentes críticas han rondado su éxito. Pero la pelea que más comentarios le ha generado fue la disputa por el cinturón de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) en los semipesados ante Dmitry Bivol realizada el pasado mes de mayo.

Tras 12 largos rounds, los jueces decretaron vencedor al boxeador ruso y así el tapatío registró su segunda derrota en su récord personal. Desde entonces se ha cuestionado cuáles fueron los motivos por los que el jalisciense no logró extender su legado a las 175 libras y que lo llevó a caer ante Bivol.

Recientemente el propio Canelo se animó a hablar del tema y explicar qué causó que perdiera la contienda del pasado 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, EEUU. En una entrevista con el canal de YouTube Fight Hub TV -realizada en el marco de la promoción de la pelea Canelo vs Golovkin III- afirmó que no se preparó como esperaba y el subir de categoría lo afectó, razón principal que lo llevó a ser derrotado.

El rendimiento físico de Saúl cambió cuando llegó a pesar las 175 libras(Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

El rendimiento físico de Saúl cambió cuando llegó a pesar las 175 libras, por lo que apuntó que fue eso lo que no le permitió dar un gran desempeño como al que ya acostumbró a todo su público. Así lo expuso el Canelo:

“Me cansé y eso fue todo”.

Otro de los argumentos que expuso fue que no pudo entrenar como lo hacía anteriormente. Aunque no reveló qué o quiénes lo interrumpieron en sus preparativos para medirse ante Bivol, sí dejó en claro que le faltó preparación. Sin embargo, no quiso verlo como una excusa pues apuntó que tendrá una segunda oportunidad de retar nuevamente a Bivol en la ansiada revancha de la cual ya se ha hablado.

En relación a la supuesta dieta vegana que siguió en su preparación para los semipesados, negó que actualmente la siga (Foto: USA TODAY/Joe Camporeale)

En relación a la supuesta dieta vegana que siguió en su preparación para los semipesados, negó que actualmente la siga y agregó que el “sobre-entrenamiento” tampoco fue razón por la que perdió ante Bivol, como se dijo en redes sociales, pero Saúl insistió en que no quiso poner “excusas”.

“No pude entrenar como lo hacía normalmente. Confío en que tendré mi oportunidad otra vez. No estoy llevando dieta vegana o algo así, tampoco estoy sobre entrenando, insisto no quiero poner excusas”.

A pesar de que algunos ex boxeadores, como Óscar de la Hoya, culparon su fanatismo por el golf como un distractor, el tapatío negó aquella acusación pues según él dijo: “Ya estaba practicando golf hace tres años y me convertí en campeón indiscutido de los pesos súper medianos, así que eso no es razón alguna”.

Eddy Reynoso, habló de los planes que tienen por delante y sobre qué pasará con el actual campeón de la AMB (Foto: USA TODAY/Joe Camporeale)

En relación a su próximo combate ante Gennady Golovkin expresó que se está preparando para seguir con su legado en el boxeo pero que no ha perdido de vista su revancha con el vigente campeón de nacionalidad rusa. “Estoy 100% enfocado y mi cuerpo responde normalmente bien en los campeonatos. No voy para atrás, quiero pelear en su división, tal vez tenga razón algunos en que la categoría sea muy grande para mí, pero quiero hacerlo”, finalizó.

El entrenador del campeón mexicano, Eddy Reynoso, habló de los planes que tienen por delante y sobre qué pasará con el actual campeón de la AMB.

A pesar de que tienen por delante el compromiso con Triple G, aseguró que la idea de una revancha no ha quedado atrás, por lo que buscarán darle un espacio al combate pero hasta 2023. Es decir que este año no tendrían las intenciones de volver a enfrentarse a Bivol, sino sería hasta el siguiente año.

