Canelo Álvarez aseguró sentirse “el mejor del mundo” pese a perder con Bivol

Canelo Álvarez aseguró que siegue siendo el mejor boxeador del mundo (Foto: Joe Camporeale/ USA TODAY Sports)

A lo largo de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, el tapatío únicamente ha registrado dos derrotas, la más reciente fue ante Dmitry Bivol en la contienda por el cinturón de los semipesados de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo) el pasado 7 de mayo. Sin embargo, aquella derrota no ha cambiado la calidad del mexicano. Recientemente el Canelo aseguró que a pesar de no consagrarse como campeón de las 175 libras, se sigue considerando “el mejor del mundo”.

Durante la presentación del torneo No golf, No life el tapatío afirmó que el haber perdido ante Bivol no es motivo para no seguir siendo el mejor libra por libra del momento, pues argumentó que él se atreve a probar diferentes categorías y arriesgarse dentro del cuadrilátero, hecho que pocos boxeadores se atreven a hacerlo. Por lo que aseguró que seguirá bajo ese camino de probarse como el mejor boxeador mexicano y mundial.

“Yo lo hago, arriesgo todo para seguir haciendo historia, cuando no tengo necesidad de arriesgar nada, ya he logrado muchísimas cosas. Estoy en una posición en la que no tengo que arriesgar nada y aún así lo hago y creo que eso nadie lo hace cuando están en una posición como en la que estoy yo. Así que en lo personal me sigo sintiendo el mejor del mundo y así va a ser”, según recapituló Récord.

La derrota ante Bivol fue la segunda que tuvo desde que inició como boxeador profesional (Foto: USA TODAY/Joe Camporeale)

En relación a su segunda derrota que acabó con el invicto que hasta ese momento acumulaba, Saúl fue claro en señalar que “no perdió nada”, aunque el Canelo Team no logró el objetivo de un campeonato más en las 175 libras, expuso que seguirá asumiendo retos diferentes para enriquecer su carrera deportiva.

“Obviamente perdí esta pelea, pero al final de cuentas no perdí nada. Estoy intentando otras cosas que están fuera de mi confort para hacer más historia en mi carrera”

Luego de haber perdido por decisión unánime con las tarjetas 113 - 115 ante el púgil ruso, diferentes rankings bajaron de categoría al Canelo pues se expuso las deficiencias del tapatío en las 175 libras, por lo que se dejó de considerar al mejor boxeador mundial. Sin embargo, dichas evaluaciones para Saúl no reflejan el esfuerzo personas que hace para salir de “zona de confort” y probar en diferentes categorías.

“La verdad es que no sé cómo se manejen ese tipo de cosas, pero me sigo sintiendo el mejor, la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos; bajar y subir de peso, querer lograr otro tipo de cosas. Nadie lo ha hecho”.





*Información en desarrollo