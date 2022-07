Canelo Álvarez reveló por qué odia a Gennady Golovkin

Canelo Álvarez se ha mostrado más agresivo que GGG en las conferencias de prensa (Foto: Captura de pantalla/MatchroomBoxing)

Saúl Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentarán por tercera ocasión en la historia. A diferencia de otros rivales con que se ha enfrentado a lo largo de su trayectoria profesional, el mexicano ha considerado que su rivalidad con el kazajo trascendió más allá del cuadrilátero. En ese sentido, de cara a su presentación en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo 17 de septiembre, el campeón indiscutido de las 168 libras reveló el motivo de su “odio” a GGG.

Durante una entrevista con el medio TMZ Sports, el boxeador tapatío fue cuestionado sobre su odio por Golovkin. En reiteradas ocasiones, el campeón unificado de peso medio ha declarado que no es del agrado del mexicano debido a la honestidad de su opinión acerca de su carrera. Sin embargo, Canelo Álvarez desmintió dicha versión y aseguró que ha mostrado caras diferentes a lo largo de su rivalidad.

“¿Honesto? No, es un idiota, no honesto. Él pretende ser una buena persona y ser diferente, pero no lo es. Habla mucha mierda de mí. Dice que me respeta a mí y a mi carrera, pero en otras partes dice que soy una vergüenza como boxeador y para el boxeo mexicano. Frente a mí dice que me respeta, por eso odio al hijo de p*ta”, declaró ante el medio de comunicación.

Canelo Alvarez cuenta con ventaja de una pelea ganada y un empate ante el kazajo (Foto: John Locher/AP)

El motivo principal de la crítica de GGG hacia el mexicano deriva de los resultados fallados por los jueces en sus dos encuentros previos, así como la polémica que envolvió al mexicano en vísperas de encaminar la segunda reyerta del historial. Y es que desde la noche del 16 de septiembre de 2017, Golovkin se dijo inconforme con el empate en las tarjetas.

Al no determinar a un claro ganador, los púgiles planearon la revancha para el 5 de mayo de 2018. Sin embargo, luego de someterse a los exámenes antidopaje de rigor, el mexicano dio positivo al consumo de clembuterol, un medicamento anabolizante utilizado para aumentar la masa muscular. La noticia desencadenó el escándalo y el compromiso tuvo que ser agendado para septiembre.

Si bien logró superar los exámenes y aceptó su culpa por haber consumido carne contaminada con la sustancia, el kazajo aprovechó la coyuntura para desacreditar su carrera. La situación se acentuó luego de que dos de los tres jueces decidieron darle la victoria a Álvarez en su segunda presentación.

Saúl Álvarez también aseguró que dejará en el retiro a Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

Desde ese momento, aunado al descontento que generó en su esquina la negativa del Canelo Team por realizar la tercera pelea desde 2019, Gennady Golovkin ha arremetido contra Álvarez. Incluso, luego de afirmarse como el ganador de las dos peleas previas, aseguró que los resultados respondieron a un fraude y un ejemplo de cómo el negocio puede cooptar los intereses deportivos.

Acerca de la actitud que ha tomado su rival en las conferencias de prensa donde se han visto la cara, el kazajo aseguró que “cuando ves a alguien comportarse de esa forma es decepcionante. Yo jamás reaccionaría de esa manera, tal vez es por mi personalidad, pero no lo haría (...) No fue difícil para mí comportarme así, porque ese es quien soy normalmente”, al medio talkSport.

En medio del intercambio de declaraciones, los dos protagonistas continuarán sosteniendo una serie de careos hasta presentarse en el recinto que los ha visto pelear desde 2017. En esa ocasión, según ha declarado, Canelo buscará finiquitar el duelo antes de los 12 rounds para no dejar dudas acerca del resultado.

