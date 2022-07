Nikola Jokic firmó el mayor contrato de la historia de la NBA: la fortuna que recibirá

Nikola Jokic firmó un impactante contrato con los Denver Nuggets (Credit: Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

En el inicio de una frenética agencia libre, en la que se destacó el pedido de Kevin Durant de ser traspasado a otra franquicia, algo que se venía rumoreando desde hace semanas se confirmó y sacudió por completo al mundo de la NBA. Nikola Jokic sigue haciendo historia en la liga estadounidense al acordar el mayor contrato de este deporte.

Según informó Adrian Wojnarowski de ESPN, el gigante serbio, MVP de las últimas dos temporadas regulares, firmó una extensión de contrato con los Denver Nuggets por cinco años y un total de 264 millones de dólares. Más tarde se dieron las renovaciones de Ja Morant y Karl-Anthony Towns, los líderes de los Memphis Grizzlies y los Minnesota Timberwolves, respectivamente, pero por números bastante inferiores a los que consiguió el europeo.

The Athletic y el diario The Denver Post, por su parte, añadieron que el interior recibirá 264 millones de dólares por permanecer en el conjunto de Colorado, pero con una opción de abandonar la institución antes de la quinta y última temporada de su contrato a favor de ex compañero del argentino Facundo Campazzo.

Jokic es la gran figura de los Denver Nuggets (Credit: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports)

Con esta rúbrica, el surgido del Mega Vizura de su país, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, integrante del mejor quinteto de rookies de la NBA en 2016 y cuatro veces All Star (2019, 2020, 2021 y 2022), el basquetbolista obtuvo el mayor contrato en volumen total de la historia del torneo, superando los 228,2 millones de dólares por cinco años que firmó en 2020 Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks.

El serbio, de 27 años, fue elegido en el puesto 41 del Draft 2014 por los Denver Nuggets y siempre defendió esa camiseta en Estados Unidos. En la pasada temporada, en la que su equipo fue eliminado en primera ronda de la Conferencia Oeste por 4 a 1 ante los Golden State Warriors, el basquetbolista promedió 27,1 puntos, 13,8 rebotes y 7,9 asistencias por partido.

Los entrenador por Michael Malone, tras asegurarse la continuidad de su principal estrella, buscarán dar el golpe en el próximo torneo al contar con sus dos jóvenes figuras en plenitud física: el base Jamal Murray y el alero Michael Porter Jr.

