Facundo Campazzo define su futuro en la NBA: fue mencionado como uno de los diez mejores bases de la agencia libre

Facundo Campazzo aseguró en los últimos días que se plantea objetivos a “corto plazo” mientras espera ofertas de la NBA y de las ligas europeas, dado que a partir del primero de julio se convertirá en agente libre de Denver Nuggets. “Siempre me planteo objetivos a corto plazo, para llegar a los objetivos a largo plazo de la mejor manera”, reveló el cordobés.

En este contexto, Sports Illustrated colocó al base argentino como uno de los diez mejores bases de la NBA en la próxima agencia libre. Los otros nueve protagonistas que componen el listado son Lou Williams, Rajon Rondo, Goran Dragic, Patty Mills, Delon Wright, Ricky Rubio, Dennis Schroder, Tyus Jones y Jalen Brunson.

“Nunca miré las redes sociales al extremo, nunca busqué que me influyan tanto las cosas buenas como las malas. Nunca consumí mucho los halagos como las críticas. Eso creo que es un paso muy importante. Estar en la NBA es la mayor la difusión. Yo aconsejó hacer vista gorda a las redes sociales y si enfocarse en las cosas que uno puede controlar”, explicó la figura albiceleste.

Campazzo no continuará en los Nuggets después de la poca acción que tuvo en la pasada temporada, aunque sueña con “continuar” en la competencia más exigente del mundo. De todos modos, para él en su futuro vendrá lo que sea “mejor” para él y su familia. Del mismo modo, cabe señalar que las autoridades de Denver enviaron a Will Barton y a Monte Morris a los Wizards a cambio de Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith. “Cuando hay algo que me frustra, elijo seguir trabajando. Me permito tener una mentalidad que me permita pensar que es lo próximo que tengo que hacer. Me tocó no jugar los últimos meses en la NBA con Denver y sentí un poco de frustración, pero no dejé que esa frustración perdure o me coma la cabeza tanto tiempo”, explicó el base.

“De igual manera, creo que hay que permitirse estar frustrado, pero sólo uno o dos días, que esta bien, porque eso nos va a ayudar a juntar fuerza para lo que viene al siguiente día”, se sinceró.

Durante sus vacaciones en Córdoba Facundo Campazzo decidió continuar con sus entrenamientos acompañado de un especialista en técnica que trabajó en la NBA y con la leyenda argentina Luis Scola. La idea del ex Peñarol de Mar del Plata, Murcia y Real Madrid de España es seguir en la NBA y suena como posible destino San Antonio Spurs, la franquicia en la que está Emanuel Ginóbili como scouting. Pero hasta el momento su próximo destino es incierto.

