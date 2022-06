Alma Ibarra, boxeadora que rogó detener su pelea, anunció su retiro

Alma Ibarra anunció su retiro del boxeo mexicano tras 15 años de trayectoria (Foto: Instagram/@alma.ibarraa)

El boxeo mexicano fue testigo de uno de los momentos más cruciales el pasado 25 de junio, durante la pelea por la unificación de los títulos de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring del peso wélter femenil, Alma Ibarra le suplicó a su entrenador ya no seguir adelante con la contienda y parar la pelea pues suplicó por su vida.

Luego de las controversiales imágenes que regaló la Conquistadora, como también es conocida, decidió ponerle fin a su carrera profesional en el deporte de los puños y guantes para así darle prioridad a su salud mental y el bienestar de su familia. Por medio de su cuenta de Facebook, Alma Ibarra publicó una carta en la que explicó por qué ya no siguió su pelea contra Jessica McCaskill y qué la orilló a retirarse del pugilismo profesional de tal forma.

Lo primero que aclaró es que la decisión la tomó de manera personal pues confesó que desde hace seis meses ya lidiaba con una depresión, la cual la orilló a considerar que era tiempo de despedirse del boxeo. Sin embargo, argumentó que fue convencida a continuar boxeando debido a la oferta que tenía para convertirse en campeona mundial.

“Desde hace 6 meses entré en una depresión que solo unas 3 personas notaron, me era muy difícil inclusive solo levantarme de la cama a entrenar y había decidido retirarme... me dejé convencer que no era lo correcto después de tanto tiempo de y esfuerzo y continué dándome una oportunidad”, se puede leer en la carta.

Aunque se esforzó y se preparó para dar la mejor exhibición de su potencial en la pelea por la unificación de los campeonatos ante la púgil estadounidense, sintió que no estaba a gusto consigo misma, hecho que la orilló a abandonar la pelea al inicio del cuarto round.

Así que luego de haber abandonado la pelea de manera tan abrupta, defendió el trabajo de su equipo de entrenadores y mostró los dos motivos por los que actuó de esa forma y del por qué acabó con su carrera en el boxeo:

“Lo hago por 2 cosas:

1. Para comprobar una vez más que la salud mental es tan importante como la física, y más en nuestro deporte, y que si sirvo como ejemplo para que alguien lo tome de la manera que más le beneficie.

2. Para dar la cara por mi equipo que no tiene absolutamente nada de culpa, al contrario, agradezco que aguantaran todo este proceso conmigo sin saber lo que pasaba por mi mente”, explicó Alma Ibarra.





*Información en desarrollo