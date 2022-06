Golovkin encaró las amenazas del Canelo: “Necesita motivación”

Gennady Golovkin no mostró ninguna preocupación de las amenazas del Canelo Álvarez (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

Con el inicio de las conferencias de prensa para promover el combate de Saúl Canelo Álvarez contra Gennady Golovkin, el campeón unificado de las 168 libras se ha empeñado en arremeter en contra del kazajo al grado de decir que se trata de una pelea “personal”, incluso llegó a afirmar que se ha preparado “como bestia” para dar la mejor exhibición el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada.

Ante las constantes amenazas y provocaciones del mexicano, Triple G afrontó las declaraciones y explicó cuál es su sentir al respecto. Al término de la rueda de prensa realizada en Nueva York, Golovkin habló en entrevista con el portal Fight Hub TV y no mostró alguna preocupación por las provocaciones que ha dicho el Canelo.

El boxeador de 40 años aseguró que la reciente derrota de Saúl ante Dmitry Bivol en las 175 libras lo perjudicó, por lo que infirió que está buscando una motivación para protagonizar el tercer episodio del Canelo vs Golovkin. Ante la pregunta del por qué el tapatío se tomó el asunto tan personal, Gennady afirmó que no sabe los motivos de Álvarez, por lo que no quiso hablar por él.

Saúl Álvarez aseguró que dejará en el retiro a Golovkin (Foto: Instagram/@canelo)

GGG se limitó a decir que la trilogía con el campeón mexicano se trata exclusivamente de una pelea más en su trayectoria profesional.

“No puedo hablar por él, no lo sé. Tal vez lo necesita, él necesita motivarse después de su derrota, pero lo repito, para mí no es personal, para mí solamente es otra pelea aunque una gran pelea”.

Sobre el reto que significará subir a las 168 libras, Golovkin afirmó que será una gran contienda pues será la primera ocasión en la que compita en la división de los supermedianos, por lo que no le restó mérito a la experiencia del Canelo en su categoría; se limitó a señalar que entrará y los resultados se reflejarán durante el combate.

“Me di cuenta que hay pros y contras, pero me cuesta evaluarlos ahorita porque será la primera vez que voy a las 168 (libras). Entrenaré y la pelea lo mostrará”, añadió.





*Información en desarrollo