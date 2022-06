Terminó el sueño de Fernanda Contreras en Wimbledon: “Ha sido magnífico, uno de los torneos más especiales del mundo”

Fernanda Contreras partició en el cuadro principal del torneo de Wimbledon 2022. Foto: @josejuangelmx

El sueño de jugar Wimbledon finalizó para la mexicana Fernanda Contreras en lo que fue una histórica participación. La tenista se clasificó por prrimera vez en su carrera profesional en el cuadro principal del campeonato londinense, pero fue eliminada en la primera ronda por la polaca Magda Linette en dos sets. A pesar de la derrota, la oriunda de San Luis Potosí destacó el valor de haber participado en el torneo y rescató varios puntos positivos

Independiente del resultado o la fase alcanzada, la presencia de Contreras en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, sede del evento, puso en alto el nombre de México ya que por primera vez en más de dos décadas el país tuvo representación. La atleta de 24 años de edad sumó así, su segundo Gran Slam de su trayectoria al haber disputado hace apenas unas semana el Abierto de Francia, también conocido como Roland Garros.

“Ha sigo magnífico, aunque el resultado obviamente no ha sido lo que me hubiera gustado. Pero no me importa tanto. Es más importante que me pude concentrar en las cosas que puedo controlar, mi actitud fue muy positiva, aunque hoy sentí que fue un día que no jugué mi mejor tenis. Sentí que estuvo bien mi esfuerzo. Estuvo padrísimo poder estar aquí. Es uno de los torneos más especiales del mundo”, declaró la mexicana para los micrófonos de la agencia EFE.

Torneo de Wimbledon 2022. Foto: Wimbledon.

El juego fue dominado en todo momento por Linette. En el primer set la tenista polaca apabulló a la mexicana y se lo llevó por 6 a 1. En segundo set, mientras tanto, fue el más parejo con un redimiento de mayor nivel por parte de Contreras, aunque de poco le sirvió ya que su contricante lo volvió a ganra por 6 a 4, y con ello el partido.

“Sólo estar en el cuadro principal para mí es un sueño completado. Lo bueno es que ahora que estoy aquí me doy cuenta de que puedo llegar más lejos, que puedo enfocarme en cosas que puedo arreglar. Hay aspectos en mi juego que tienen potencial y que podemos trabajarlo”, agregó la potosina.

Es así que la actuación de Contreras se ha hecho histórica en más de un aspecto. Además de que jugó su segundo Grand Slam del año y de haber puesto en el cuadro principal a un representante de México por primera vez en 26 años, pasará a los registros como la cuarta deportista mexicana en haber jugador en el prestigioso torneo inglés. Yolanda Ramirez fue la primera y lo hizo en cinco oportunidades entre 1957 y 1961, después fue Elena Subirats en 1968 y la más reciente, Angélica Gavaldón también en cinco ocasiones, en 1990 y de 1993 a 1996.

Fernanda Contreras, cuarta mexicana en jugar Wimbledon. Foto: Wimbledon

Fernanda no es el primer integrante de su familia que acude a Londres a jugar Wimbledon. En 1958, su abuelo Francisco Contreras también participó. “Cuando era niña, en Navidad nos contaba historias de las fresas con crema, el pasto recién cortado, el estadio en Wimbledon, recuerdo que jugó las semifinales. Nos decía que no hay forma de describirlo. Por fin puedo vivir esto, es muy emocionante”, contó. El torneo inició el 27 de junio y terminará el 10 de julio.

SEGUIR LEYENDO: