Fernanda Contreras, tenista mexicana, obtuvo su clasificación al cuadro principal de Wimbledon

Fernanda Contreras, tenista mexicana. Foto: Wimbledon

Uno de los torneo con más prestigio y relevancia en el circuito del tenis a nivel mundial, contará con la presencia, en su cuadro principal, de una mexicana por primera vez en más de dos décadas. Fernanda Contreras continúa haciendo historia al haberse clasificado a Wimbledon, su segundo Grand Slam de la temporada.

La tenista originaria de San Luis Potosí de 24 años de edad venció en tres sets a la húngara y quien alguna vez ocupó el puesto 25 en el ranking mundial, Tímea Babos. Contreras vuelve a meterse en un Masters 1000 después de lo conseguido hace apenas unas semanas en Roland Garros y jugará en el All England Club como la primera mexicana en hacerlo desde 1996 (cuando los hizo Angélica Gavaldón).

La historia en los campos alternos de Wimbledon inició con Fernanda imponiéndose en el primer set por 6 a 3. Posteriormente, en el segundo set la mexicana fue ampliamente superada por su rival que apenas le dejó margen de error y lo ganó por 1 a 6. Finalmente, en el momento decisivo la azteca recuperó el nivel de juego mostrado en los primeros minutos del partido y fue como pudo salir victoriosa de nueva cuenta por 6 a 3 para llevarse el juego y la clasificación.

Fernanda Contreras, tenista mexicana. Foto de archivo.

“Estoy en shock, es pura felicidad. Fue un gran partido. Felicito a Tímea, ha tenido un su servicio es fantástico, es una gran competidora. La felicito porque jugó muy bien”, dijo la mexicana en la transmisión oficial del evento.

Es así que la actuación de Contreras se ha hecho histórica en más de un aspecto. Además de que jugará su segundo Grand Slam del año y de volver poner en el cuadro principal a un representante de México en 26 años, pasará a los registros como la cuarta deportista mexicana en haber jugador en el prestigioso torneo inglés. Yolanda Ramirez fue la primera y lo hizo en cinco oportunidades entre 1957 y 1961, después fue Elena Subirats en 1968 y la más reciente, Angélica Gavaldón también en cinco ocasiones, en 1990 y de 1993 a 1996.

“Viajé directo tras Roland Garros y mi entrenador me dijo que el pasto es muy distinto, que tuviera cuidado. Vi que no podía deslizarme nada, todo lo opuesto a la arcilla. Me comenzó a gustar, ayuda a mi servicio y a los chips. Me gusta y cuando te caes, no te cortas. Es como una pequeña almohada”, narró la atleta.

Tennis - Wimbledon Preview - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 22, 2022 General view of centre court ahead of Wimbledon REUTERS/Paul Childs

Fernanda no es el primer integrante de su familia que acude a Londres a jugar Wimbledon. En 1958, su abuelo Francisco Contreras también participó. “Cuando era niña, en Navidad nos contaba historias de las fresas con crema, el pasto recién cortado, el estadio en Wimbledon, recuerdo que jugó las semifinales. Nos decía que no hay forma de describirlo. Por fin puedo vivir esto, es muy emocionante”, contó. El torneo iniciará el próximo27 de junio y terminará el 10 de julio.

