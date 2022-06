La escandalosa revelación de una tenista sobre Roland Garros: “Hubo una epidemia de COVID-19 y no se dijo nada”

Alizé llegó a la tercera ronda en Roland Garros (Foto: Reuters)

Fuertes declaraciones se conocieron este martes en la prensa internacional por parte de la tenista Alizé Cornet quien destapó un escándalo que podría traer grandes consecuencias en el circuito de la WTA y la ATP. Mientras en Wimbledon casos de coronavirus como el de Matteo Berrettini han obligado a estos jugadores a quedar eliminados, la deportista francesa aseguró que durante el último Roland Garros hubo un pacto tácito entre los jugadores para seguir disputando los partidos pese a tener síntomas compatibles con la enfermedad.

En charla con el medio galo L’Equipe, la número 37 del mundo contó detalles de la convivencia. “Siempre ha habido jugadores que se han retirado por estar enfermos. No quiero subestimar el efecto coronavirus. Hay jugadores que tienen gastros, gripe. Algunos años en los torneos, hubo hecatombes de gastros por culpa de la comida poco fresca. Hubo dos, tres, cuatro jugadores que se retiraron, fue sólo mala suerte. ¡No vamos a poner un protocolo para los gastros! El COVID-19 es ahora parte de la rutina, hay vacunas y demás. Si volvemos a empezar, ¡no voy a ir! En Roland Garros, hubo una epidemia de COVID-19, nadie habló de ello. No vamos a autoanalizarnos y meternos en problemas. Fue un acuerdo tácito entre nosotros. En el vestuario, todo el mundo lo entendió y no se dijo nada”, explicó.

En este sentido, justificó esa determinación: “Hemos pagado el precio, hemos estado en una burbuja durante un año y medio, nos hemos vacunado todos, está bien. En algún momento, hay que intentar ser un poco coherente en la forma de hacer las cosas. El COVID-19 forma parte de nuestra vida, es así. Algunos jugadores se equivocan de lugar. Creo que catalogar como psicosis estaría realmente fuera de lugar. Hemos comido hasta la saciedad y espero que haya quedado más o menos atrás”.

La francesa reveló que hubo un acuerdo entre los jugadores de no hacerse testeos durante el segundo Grand Slam de la temporada (Foto: Reuters)

Sin miedo a que sus declaraciones repercutan en Wimbledon, añadió en que no ve viable que la organización regrese a hacer testeos en Inglaterra. “Espero que tengan la inteligencia de no hacerlo. Ya nos han quitado los puntos. Esto se llevaría los premios”, criticó. Alizé ya superó la primera ronda del torneo al derrotar por 6-3 y 7-6 a la kazaja Yúliya Putíntseva.

Cornet realizó una última reflexión sobre el tema. “En algún momento... Tal vez todos tuvimos la gripe. El caso es que tenemos tres síntomas: picor de garganta, jugamos y todo está bien, no pasa nada. En Roland Garros, sí, creo que hubo algunos casos y hubo un acuerdo tácito entre nosotros. ¡No vamos a autoexaminarnos y meternos en problemas! Después, he visto a chicas con máscaras, quizá porque sabían que lo tenían y no querían delatarse. También hay que ser cívico”, concluyó.

