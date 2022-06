Noqueó a un hombre que lo provocó en la calle, perdió su empleo y desafió a Mike Tyson 22 años después: el presente del ex boxeador Julius Francis

Hace poco más de una semana atrás, el ex boxeador Julius Francis se convirtió en protagonista de un video que recorrió el mundo al noquear a un hombre en la puerta del Box Park Wembley de Londres mientras trabajaba como parte del personal de seguridad del lugar.

Las imágenes del ex campeón británico recorrieron el mundo y despertaron un gran debate en las redes sociales acerca de su reacción con el provocador. Ahora, el que fue una de las víctimas de Mike Tyson se pronunció acerca del episodio y se mostró con sed de revancha después de lo que ocurrió aquel 29 de enero del 2000 en el Manchester Arena (Actual AO Arena).

“Voy a reconocerlo, nunca me gustó hablar de dinero, pero podría aceptar una oferta decente, quién sabe”, explicó el ex púgil de 57 años en diálogo con el portal estadounidense TMZ Sport y, sobre una nueva pelea con Iron Mike, agregó: “Voy a hacerlo público, voy a decir que sí. Sí, podemos tener una revancha. No sé si alguien verá el combate, pero voy a decir que sí”.

Un Ex Boxeador Noquea A Un Hombre En La Calle

Pasaron 22 años desde aquel nocaut en el segundo round, pero su sed de venganza continúa latente. “Tengo una hija que me dice: ‘No vas a pelear de nuevo’, pero por dentro pienso: ‘¿Con quién pelearía?’. Obviamente la gente habla de Jake Paul, o el otro Paul (su hermano Logan), o lo que sea, y me dicen que será una mega pelea, bla, bla, bla… Pero esos muchachos no están en mi categoría”, consideró.

En aquella recordada velada en Manchester, el británico aguantó cuatro minutos sobre el ring hasta que Iron Mike lo liquidó después de mandarlo a la lona hasta en cinco ocasiones.

La última vez que Julius Francis se presentó en un cuadrilátero de manera oficial fue el 21 de mayo del 2006. Aquella derrota contra el británico Scott Lansdowne marcó el final de su carrera, después de encadenar 14 caídas consecutivas y un récord de 23 victorias (12 por KO), 24 derrotas y un combate sin decisión.

Tyson, dos años menor, se retiró del ambiente profesional en 2005 con un impactante historial de 50 victorias (44 por nocaut), seis derrotas y dos sin decisión.

Ambos ex luchadores, sin embargo, continuaron haciendo algunas exhibiciones. Francis se enfrentó al ex boxeador Dan Cadman en una pelea a beneficio, cuyos ingresos fueron destinados a Mark Potter, un entrenador de 47 años que está luchando contra el cáncer.

El ex campeón de los pesos pesados, en tanto, regresó al ring en noviembre del 2020 para enfrentarse a Roy Jones Jr en un combate a ocho rondas que terminó en empate.

Francis Pierde Con Tyson

Con respecto a lo sucedido en las puertas del Box Park Wembley, el medio norteamericano TMZ Sport informó que la policía metropolitana de Londres no tomó ninguna medida tras el incidente pero que desafortunadamente para Francis, la Autoridad de la Industria de Seguridad del Reino Unido (SIA) le suspendió su licencia de trabajo.

“Eso fue lo que realmente sucedió, la SIA suspendió mi licencia para trabajar, por lo que no puedo trabajar en este momento de todos modos. Así que solo estoy tratando de solucionar eso, y luego, con suerte, estaré de vuelta en las puertas del lugar lo antes posible, ya saben, volver al trabajo”.





