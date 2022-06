Qué causó la falla del motor de Checo Pérez en el GP de Canadá

Sergio Pérez abandonó el GP de Canadá por problemas en el motor (Foto: Eric Bolte/USA TODAY Sports)

Sergio Checo Pérez tuvo un fin de semana caótico ya que abandonó el Gran Premio de Canadá tras presentar fallas en el motor que lo dejaron varado en la vuelta 10 de la competencia. Su intento por remontar posiciones no se concretó y no tuvo la oportunidad de pelear por un podio pues desde las primeras vueltas de la competencia no tuvo un buen desempeño con su monoplaza RB18.

Ante tal evento, Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, reconoció cuáles fueron las causantes de que el vehículo de Checo no rindiera en el circuito de Circuito Gilles Villeneuve.

En primera instancia reconoció que el accidente que tuvo en la clasificación dejó estragos en el motor que pudieron afectar su rendimiento; sin embargo, no fue el único impedimento que limitó al tapatío en Canadá, según explicó para ORF, la caja de cambios fue la culpable de que Serio Pérez abandonara la competencia:

Helmut Marko aceptó que la caja de cambios fue la causante de que Checo perdiera el GP de Canadá (Foto: REUTERS/Jim Watson)

“La caja de cambios está rota; sospechamos daños consecuentes del incidente de ayer, aunque el impacto no afectó directamente a la caja de cambios. Tenemos que investigar eso, es una pena”.

Por otra parte, Helmut Marko aceptó que la pieza que falló también no estaba en condiciones óptimas, es decir que tenía poco periodo de “vida útil”, pero que confiaron en que daría para el Gran Premio de Canadá. En consecuencia, no se preocuparon por ajustar dicho detalle y dejaron que el jalisciense corriera con aquel detalle que condicionó a su motor, pero el asesor de la escudería insistió en que el accidente en la Q2 perjudicó al monoplaza RB18.

“Fue un daño en la caja de cambios; la caja de cambios estaba al final de su vida útil, pero debería haber durado. Pero también podría haber sido una consecuencia tardía del accidente”.









*Información en desarrollo