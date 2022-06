“Ya me voy de la selección”: la confesión de Neymar que sorprendió a una de las figuras de Brasil

Neymar podría estar jugando sus últimos partidos con la selección de Brasil (Reuters)

Sorpresa en Brasil a cinco meses para el inicio del Mundial de Qatar, certamen al que el seleccionado sudamericano llega como uno de los máximos candidatos a alzarse con el trofeo. Es que por estas horas se viralizaron las declaraciones de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid, quien reveló un diálogo privado que tuvo hace poco tiempo con Neymar, figura del combinado que conduce Tite.

Según el joven delantero de 21 años, el jugador del París Saint-Germain (PSG) tiene decidido abandonar al seleccionado de su país pronto. Si bien disputará la Copa del Mundo que se celebrará a partir del 21 de noviembre, el goleador no tiene en mente seguir vistiendo la verdeamarella por mucho más tiempo e incluso ya ha elegido a quien debe ser su sucesor.

En su participación en el podcast PodPah, Rodrygo habló sobre su charla con Ney: “Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la 10 es tuya’. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”.

Rodrygo es el heredero elegido por Neymar (Reuters)

Esta declaración confirma las versiones que hace meses circulan por los principales portales brasileños y que anticipan que después de Qatar, Neymar dirá adiós al seleccionado. Incluso, hace algunos meses el futbolista de 30 años participó de una transmisión de Twitch con Ronaldo Nazario y se mostró desilusionado con algunos temas vinculados al combinado de su país: “El problema es que hoy en día la selección brasileña se distanció mucho del fan brasileño. No sé el motivo, cuándo comenzó o por qué pasó, pero se puede ver con nuestros partidos, que son poco comentados. Poca gente sabe cuándo vamos a jugar”.

“Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante. Cuando yo era hincha, cuando era chico, el partido de la selección era todo un evento. Te tenías que preparar, encontrarte con tu familia entera, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en la ventana. Era la comida, la torta, todos en casa. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé cómo llegamos a ese estado”, explicó el ex Barcelona.

Neymar tiene un título con la selección de su país, en la Copa Confederaciones 2020, además de la medalla dorada en Río 2016 y el Sudamericano Sub 20 celebrado en Perú en 2011. Su mayor deseo es triunfar en Qatar y sacarse la espina de 2014, cuando un brutal rodillazo del colombiano Camilo Zúñiga lo sacó del certamen en cuartos de final, y de 2018, cuando jugó con una lesión en uno de sus dedos del pie que le impidió rendir al máximo. Además, estuvo ausente en la conquista de la Copa América 2019 disputada en su país, también por lesión.

