El ex agente de Lewandowski reveló por qué el delantero tiene “mucho miedo” de jugar en la Premier League

Robert Lewandowski seguirá su carrera lejos del Bayern Múnich (Reuters)

El tiempo de Roberto Lewandowski en Bayern Múnich se ha terminado, al menos eso ha dicho el propio futbolista luego de conquistar la última Bundesliga. Desde entonces, son muchos los equipos que se ilusionan con contratarlo y, ante el inminente fichaje de Sadio Mané al club bávaro, todo parece indicar que en las próximas semanas habrá novedades con respecto al futuro del artillero polaco.

En este contexto, el que habló fue su ex agente Cezary Kucharski, quien trabajó con el goleador hasta 2018 y fue clave en su traspaso del Borussia Dortmund al Bayern Múnich en 2014. El representante contó en diálogo con Sport1 los motivos por los cuales no cree que su ex cliente acepte una propuesta de la Premier League: “Siempre escuché a Robert dar una explicación infantil de que llueve mucho en Inglaterra. Pero creo que la verdadera razón fue que no creía que pudiera ser tan eficiente como en Alemania. Robert tenía mucho miedo de eso”.

Con esto, quedaría descartado el interés de Chelsea y Tottenham por contratar a Lewandowski que también es pretendido por Barcelona, Juventus y PSG. Pero aquí también habría un nuevo inconveniente: “¿PSG? No se me permitió negociar con el PSG en el pasado porque la esposa de Robert no quería ir a París. Tal vez eso ha cambiado ahora”.

Robert Lewandowski levantó 19 trofeos en Bayern Múnich (Reuters)

Con 344 goles en 375 partidos con Bayern Munich, el goleador de 33 años es una tentación para cualquier equipo que sueñe con conquistar Europa y pelear por torneos importantes. Pero, para eso quien lo quiera deberá desembolsar no menos de USD 40 millones, según ha dejado trascender la prensa germana luego de las declaraciones del futbolista: “Mi era en el Bayern ha terminado. No veo ninguna posibilidad de seguir jugando en este club. El Bayern es un club serio y creo que no me mantendrán, no quiero jugar más allí. Un traspaso es la mejor solución. Espero que no me detengan”.

En los próximos días se hará oficial el arribo de Mané al cuadro alemán, proveniente del Liverpool, y esto le abriría las puertas a Lewa, cuyo futuro parece estar más cerca del Barcelona que de cualquier otra institución.

