El cuestionario sexual que sorprendió a Rodrigo de Paul: “No me avisaron que era tan picante”

El volante de la selección argentina fue protagonista de preguntas subidas de todo en No es tan Tarde

Rodrigo de Paul se convirtió en una figura popular en los últimos tiempos. Gracias a su enorme rendimiento en la selección argentina, el ex volante de Racing Club es una de las grandes figuras que tiene el equipo de Lionel Scaloni para soñar con llegar a las instancias decisivas del próximo Mundial en Qatar.

Pero además de ser conocido por sus capacidades futbolísticas, ahora De Paul también es famoso por ser la actual pareja de Tini Stoessel, una de las cantantes más importantes de la actualidad en Argentina y otros mercados del mundo. “Estamos muy bien. Por trabajo hacía un tiempo que no nos veíamos y cuando estamos juntos lo disfrutamos. Ya se lo dije a ella. La está rompiendo, hace feliz a mucha gente. Está bueno que en el trabajo que tenemos hacemos olvidar los problemas a la gente”, dijo el mediocampista del Atlético de Madrid sobre su relación en el programa Nunca es tan tarde que se emite todas las noches en Telefe.

Después de hablar de cómo es la intimidad del vestuario del seleccionado y sobre cómo forjó la relación especial que tiene con Messi, Rodrigo tuvo que pasar por un segmento que es un clásico para los invitados del programa. El cuestionario “La Vida Loca”, en el que el conductor Germán Paoloski y la locutora Lelu Mendiguren son protagonistas de preguntas subidas de tono.

La primera consulta fue: “¿Te enamoras de alguna compañera de trabajo?”, y la respuesta fue negativa, a la que el periodista le contestó: “Nunca laburó De Paul”. Acto seguido, la siguiente pregunta si tuvo que ver con su intimidad. “¿Tuviste sexo en las últimas 48 horas?”. Después de pensarlo unos segundos, y con una mano en la cabeza, el volante respondió “Sí”, lo que generó miradas cómplices en el estudio. Hay que recordar que el mediocampista está en Buenos Aires y se mostró junto a su novia en las últimas horas en las redes sociales.

¿Cómo siguió el cuestionario? Al preguntarle si tuvo una experiencia paranormal, el jugador del Atlético de Madrid sorprendió a todos y su respuesta fue positiva. “¿Tenés juguetes sexuales?”, y ahí también contestó con un “no”.

De Paul se divirtió en su paso por la pantalla de Telefe

Para seguir con ese fragmento del show, la locutora fue directa: “¿Tuviste una propuesta indecente?”. A lo que De Paul, que se quedó un tiempo en silencio, respondió que eso le pasó en “Instagram”. También confirmó que nunca fingió un orgasmo y cuando llegó el turno de responder si había usado alguna vez las aplicaciones para citas, cortó el cuestionario y le preguntó al conductor: “Pero boludo, vos no me dijiste que esto era tan picante. ¿A todos le preguntan esto?”. Al final, el número 7 de Argentina terminó diciendo que no tiene.

En el cierre del segmento, Rodrigo contestó “no” a las siguientes preguntas: ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez?, ¿Mirás pornografía?, ¿Estuviste cerca de morir? y ¿Te grabaste teniendo sexo?. A diferencia de estas, respondió de manera afirmativa a sí había cumplido una fantasía sexual y sí sacó provecho de su fama.

En la despedida, el jugador de la Selección apuntó contra Paoloski y le dijo: “¿A todos les hacen estas preguntas? Mirá qué le voy a preguntar a ‘coso’ si se las hicieron?...”. A lo que el conductor le retrucó: “¿Quién es coso? No me digas que le decís ‘coso’ (Por Tini)”, lo que generó una carcajada entre ambos.

Durante una parte del programa, De Paul contó la particular forma que tiene agendada a su novia en su lista de contactos del celular. “Un apodo medio raro. Ella es media distraída. Va por ese lado. Una de las cosas que tenemos es que nos reímos mucho. Somos los dos muy activos, la pasamos muy bien”.

