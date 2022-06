Tras quedar afuera de la Fórmula 1, el piloto ruso Nikita Mazepin apuntó contra Mick Schumacher

Nikita Mazepin fue compañero de Mick Schumacher hasta que debió dejar Haas pocos días antes del inicio de la temporada

La salida de Nikita Mazepin de Haas a días del inicio de la temporada de Fórmula 1 fue uno de los grandes temas del mundo del deporte en los primeros meses del año. El corredor ruso fue marginado del team de raíces norteamericanas en medio de la invasión rusa a Ucrania, teniendo en cuenta las sanciones que existieron a deportistas de su nacionalidad pero principalmente con el foco puesto en los estrechos vínculos de su padre con Vladimir Putin.

Alejado por completo de la Máxima, el hombre que sólo llegó a girar durante un año a bordo del monoplaza de Haas aseguró que nadie de ese equipo volvió a hablarle y planteó un comentario irónico contra Mick Schumacher, su ex compañero con el que nunca tuvo una buena relación y actualmente no está afrontando un buen año en la F1. “Los resultados hablan por sí solos, no necesito añadir nada”, declaró ante el medio ruso Match TV según replicaron distintos medios especializados.

El alemán tuvo como mejor rendimiento un 11° lugar y no sumó ningún punto en 2022, mientras que su compañero Kevin Magnussen –quien reemplazó de apuro a Mazepin– firmó un 5° puesto y dos veces finalizó 9°, más allá que acarrea dos carreras sin terminar la competencia.

El ruso de 23 años busca cómo continuar su carrera tras la salida de la F1, pero no deja de plantear su sorpresa por el trato que recibió de sus ex compañeros: “Si despidieran a un mecánico o a alguien con quien trabajara estrechamente, le habría enviado un mensaje independientemente de lo que pensara de la persona o de la dirección”.

Mientras tanto, sigue soñando con volver a tener una oportunidad en la principal categoría de automovilismo: “No dudaría en volver a ponerme al volante y aprovechar la primera oportunidad que tenga. Todo es posible. Magnussen está en gran forma tras su salida y ha demostrado lo que puede hacer. Me gustaría repetir su historia de éxito. Hace cuatro meses no podía imaginar que todo cambiaría tan rápidamente. Ahora no puedo imaginar que en cuatro meses todo vaya bien, pero espero que sí”.

Cuando se conoció la noticia de su salida de Haas, durante los primeros días de marzo, Nikita había realizado un posteo en Instagram para expresar su enojo: “Queridos fanáticos y seguidores, estoy muy decepcionado de escuchar que mi contrato de Fórmula 1 ha sido rescindido. Si bien entiendo las dificultades, el fallo de la FIA más mi voluntad permanente de aceptar las condiciones propuestas para continuar fueron completamente ignoradas, y no se siguió ningún proceso en este paso unilateral”

