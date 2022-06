Zurdo Ramírez advirtió a Canelo Álvarez no volver a semipesado: “Yo me encargo de esa división”

Gilberto "Zurdo" Ramírez invitó a Canelo a no volver a las 175 libras (Foto: Instagram@zurdoramirez/@canelo)

La caída de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol en la división de las 175 libras abrió los cuestionamientos en torno al rendimiento del boxeador mexicano en dicha categoría. A la par, la figura de Gilberto Ramírez ha ido ganando espacio entre la afición al boxeo gracias a su rendimiento y capacidades en las divisiones más pesadas del boxeo mundial. En ese sentido, aprovechando los reflectores, el Zurdo envió un mensaje a Canelo para no volver a dicho circuito.

En una entrevista con el medio Izquierdazo, el originario de Mazatlán Sinaloa habló sobre la fulminante carrera que el tapatío ha construido en la división de los supermedianos. Si bien reconoció el éxito de su compatriota, aseguró contar con mejores condiciones para convertirse en campeón e, incluso, unificar algunos de los cinturones vigentes en las 175 libras.

“Yo creo que lo más inteligente para él es quedarse en las 168 y seguir ahí, pelear con los mejores en las 168, las peleas que la gente quiere ver (...) No es su división, las 175 me las tiene que dejar a mí y yo me voy a encargar de esa división”, aseguró.

"Zurdo" Ramírez tiene la intención de retar al ruso por el cinturón que se le negó a "Canelo" Álvarez (Foto: Instagram/@zurdoramirez)

La pelea contra Bivol no fue la primera de Canelo Álvarez en las 175 libras. Dos años atrás tuvo su primera incursión y retó al veterano Sergey Kovalev. Su determinación, así como la mermada condición de su rival le valieron no solo para obtener su cuarto título mundial en una categoría de peso diferente, sino también finalizó la reyerta por la vía rápida.

La victoria contra el ruso le dio confianza para hacer campaña en las 168 libras. Sin embargo, cuando intentó apoderarse del segundo título en semipesado se topó con el difícil rival originario de Kirguistán. Bivol, quien además cuenta con condiciones físicas naturales para su división, puso en entredicho el poderío de Álvarez contra rivales más grandes que él.

Días después de la derrota del tapatío, Ramírez encaminó una pelea contra Dominic Boesel para definir al retador oficial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por la corona en posesión de Bivol. Fue así que, después de cuatro rounds de amplio dominio, el mazatleco llevó a la lona al pugilista alemán y se ganó el derecho de retar al campeón vigente.

Dmitry Bivol echó mano de sus condiciones físicas para superar a Saúl Álvarez en la pelea por el título (Foto: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

A diferencia de Álvarez, el Zurdo cuenta con condiciones más propicias para la división de los semipesados. Con 30 años de edad, Ramírez mide 1.92 metros, rubro en el cual saca ventaja de nueve centímetros a su posible rival. De igual forma, con una racha invicta de 44, cuenta con más del doble de peleas que el ruso, así como un imponente récord de 30 nocauts.

Información en desarrollo*