Ruggeri recordó el día en el que se cruzó con Codesal en México: la noticia sobre el árbitro de la final de Italia 90 que le causó indignación

El Cabezón recordó una vez más las polémicas de la final de Italia 90' frente a Alemania

El tiempo sigue pasando desde aquella final del Mundial organizado en Italia en 1990 y las heridas todavía no cierran. El encuentro que protagonizaron Argentina y Alemania tuvo un principal protagonista por fuera de los futbolistas: el árbitro Edgardo Codesal. El juez mexicano privó a la Selección de bordar su tercera estrella en el escudo debido a sus polémicas decisiones que le permitieron al combinado alemán quedarse con el trono al ganar por la mínima diferencia gracias a un controvertido penal ejecutado por Andreas Brehme.

Oscar Ruggeri rememoró una vez más dicho duelo y relató la ocasión en la que se cruzó con Codesal. “Ya se lo dije una vez y me suspendieron. Lo agarré, era el director de árbitros. La de barbaridades que le dije... No me contestó y se me reía. Me dio como tres, cuatro partidos. Me lo encontré en un doping. Entré a la sala y estaba ahí adentro. Le dije: ‘Mirá vos con quién me vengo a encontrar. Qué choreo nos metiste papá. No puedo creer que todavía andes como si nada’”, recordó el Cabezón en ESPN F90 donde es panelista.

A continuación, comenzó una discusión en la que catalogaron como “cobrable” a la infracción de Sensini sobre Rudi Völler. “Justo se llevó la pelota un tipo que se tiraba bien. La hacía bien, tipo Ortega. Viste que Ortega se tiraba bien. Aparte lo llevaba para afuera y con la derecha. No voy a soltarlo jamás, porque la Copa del Mundo estaba ahí. La de Calderón, estaba a un metro Codesal”, lamentó el exdefensor de la selección argentina.

El ex defensor de la selección argentina le mandó un audio al árbitro

Luego de repasar las dos jugadas que marcaron la final, Sebastián Vingolo reveló que el árbitro mexicano “no habla con la televisión argentina”. Ruggeri, furioso, cuestionó la decisión: “Ah, ¿por qué? Si se podría tranquilamente... ¿No quiere hablar con nosotros? Que hable con Mariano. ¿Por qué no habla con la televisión argentina? Si yo tengo razón y estoy convencido, me siento y te digo: ‘A ver señor Closs, qué quiere saber. Veamos las jugadas y le voy a explicar’. Listo”.

El conductor del programa tomó su celular y se acercó a Oscar para que le mande un audio de Whatsapp a Codesal. “Fue un invento tuyo. Encima ahora que lo estamos mirando, que decís ‘arriba’. Menos arriba. No sabes ni qué pasó. La verdad me defraudaste, mal. Porque no era un partido cualquiera. Era la final del mundo con la copa ahí en la cancha”, declaró el Cabezón antes de enterarse que era una broma que el Pollo le montó para que se descargara frente a las cámaras.

