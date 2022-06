Diego Simeone sumó a una ex estrella de la selección argentina a su cuerpo técnico del Atlético de Madrid

La felicidad de Gustavo López por su nueva etapa en el Atlético de Madrid (Foto: @Atleti)

El exjugador argentino Gustavo López, internacional con la selección argentina y conocido en España por su destacada trayectoria en el Real Zaragoza y el Celta de Vigo, se incorporará a partir de la próxima temporada al cuerpo técnico del Atlético de Madrid que dirige Diego Pablo Simeone. El Cuervo, que durante la última década trabajó como comentarista de fútbol en varios medios de televisión y radio, da ahora el salto al para formar parte del grupo de trabajo de su compatriota, con quien coincidió como futbolista con el combinado nacional.

“Antes de despedir esta etapa de mi carrera en los medios de comunicación, quiero agradecerles a todos el apoyo incondicional, el cariño y la lealtad que me han mostrado en estos últimos doce años. Cierro esta etapa agradecido por todo lo que he aprendido y llevándome no solo experiencias inolvidables, sino también a personas que se han convertido en grandes amigos y profesionales con los que da gusto trabajar”, redactó López en sus redes sociales.

Y agregó al respecto: “Me siento feliz y entusiasmado por esta nueva aventura, que afronto con muchas ganas y máxima ilusión. Gracias al Atlético de Madrid por abrirme sus puertas. Prometo darles lo mejor de mí”. El excentrocampista nacido en la localidad argentina de Valentín Alsina en 1973, tuvo una larga carrera como futbolista de 17 temporadas que comenzó en 1991 en Independiente donde conquistó cuatro títulos: Clausura 94′, dos Supercopas Sudamericanas (94′ y 95′) y la Recopa Sudamericana 95′ antes de dar el salto para jugar en el fútbol español.

Gustavo recibe la marca de Ronaldo Nazario durante uno de sus partidos con la selección argentina (Foto: Reuters)

Su primer paso en Europa fue con el Real Zaragoza donde disputó 121 partidos oficiales y anotó 16 goles. Cuatro temporadas después pasó al Celta de Vigo, el equipo en el que transcurrió la etapa más larga de su carrera, de ocho años en los que disputó 295 encuentros y marcó 30 goles, además de hacerse con una Copa Intertoto.

Su último desempeño profesional fue la 2007-08, en la que jugó con el Cádiz 33 encuentros en Segunda División. Con la selección argentina, Gustavo López disputó el Mundial de Corea y Japón 2002, las Copas América de 1997 y 1999 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

“Toda la carrera que hice en la selección concentré con el Cholo. Los más de 10 años que estuve, estuve con el Cholo. Nos une una gran amistad. Prácticamente hermanos. El fútbol nos permitió volver a unirnos en Madrid y aprender muchísimo. Ya se veía el amor que tenía por el fútbol. Lo que ha logrado como entrenador es fantástico, lo mismo que el Muñeco (Gallardo) o Pochettino, lo mismo que muchos jugadores que pasaron por la selección y ahora están triunfando como entrenadores. Lo mismo que Germán (Burgos): seguramente cuando agarre un equipo será un entrenador brillante por la trayectoria que tuvo al lado de Diego y también por lo que le apasiona esto y la calidad que tiene como entrenador”, le contó a Infobae en una entrevista del 2020.

“Se preocupaba por todo. Por todo. Por la estrategia, por lo táctico, por todo lo que representa al fútbol. El fútbol lo es todo. El fútbol no es jugar bien. El jugar bien implica un montón de detalles en los que podés ganar o perder un partido. En esos detalles tenés que controlarlo todo. Por eso los grandes entrenadores triunfan porque controlan todos los detalles. Hay buenos entrenadores y grandes entrenadores. ¿Cuál es la diferencia? La toma de decisiones en momentos delicados del propio partido. Vos podés preparar un partido de domingo a domingo, saber dónde podés ganarlo y dónde podés perderlo. Pero en circunstancias extremas del propio partido tenés que tomar decisiones en décimas de segundos porque te expulsan a uno, hubo una lesión o que lo que parecía que se iba a transformar en un sistema táctico del adversario lo ha cambiado. Esa toma de decisiones en décimas de segundos es lo que lo hace más grande al entrenador. Por eso Pep Guardiola, por eso Klopp, por eso el Muñeco, por eso el Cholo, por eso Zidane... Entrenadores que en momentos puntuales hacen un cambio –o bien táctico o bien de hombres– dentro del propio partido que lo hacen diferentes al resto de los entrenadores”, añadió por entonces.

El Cuervo se incorpora a un cuerpo técnico en el que, además de Simeone, figura su compatriota Nelson Vivas como segundo entrenador, Hernán Bonvicini como técnico asistente, el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico y el argentino Pablo Vercellone como el encargado de los arqueros.

SEGUIR LEYENDO:

Con información de EFE