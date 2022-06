La sentencia de Luka Modric sobre las chances de Argentina en Qatar: “Teniendo a Messi es una de las favoritas a ganar el Mundial”

El volante del Real Madrid habló después de la victoria frente a Francia

La discusión sobre quién es el principal candidato a ganar el Mundial de Qatar cada vez tiene más personalidades involucradas. Una de las declaraciones más polémica salió de la boca de Kylian Mbappé al minimizar el nivel de las selecciones provenientes de Sudamérica, y ayer, luego del triunfo de Croacia sobre Les Bleus por la mínima diferencia en París, fue Luka Modric quien se animó a subirse al barco.

El volante del Real Madrid se mostró muy contento por derrotar a Francia y ofreció una reflexión sobre lo declarado por la estrella del PSG. “No sé si hay diferencia entre las selecciones europeas y las sudamericanas. Cada continente tiene su estilo, estoy seguro de que Sudamérica tiene grandes equipos mucho talento. Como en Europa, cada partido es muy difícil. Nosotros jugamos contra Argentina el último Mundial y hemos ganado, lo hemos hecho bien”, explicó frente a los micrófonos de ESPN.

Y agregó al respecto de Argentina en específico y su racha de 33 encuentros invictos que hiló bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. “Pero lo que veo ahora es un equipo muy bueno, me parece mejor y más fuerte que hace unos años. Crearon un grupo muy fuerte con Messi a la cabeza, que es un jugador diferente. Están como más unidos. No han perdido muchos partidos, ya no sé cuántos, pero eso dice mucho. Siempre teniendo a Messi son unos de los favoritos para ganar el Mundial”.

El entrenador de Croacia fue consultado por el nivel actual de los dirigidos por Lionel Scaloni

Por otro lado, el entrenador Zlatko Dalic también fue consultado por el nivel de la Albiceleste y el recuerdo reciente del enfrentamiento en Rusia 2018. “No puedo hablar mucho de Argentina porque no lo vi. Pero si este equipo tiene a Messi, seguro es un equipo fantástico. Le ganamos hace 4 años a un equipo que ya era fuerte en ese entonces. Pero actualmente lo está más que nunca”, argumentó el subcampeón del mundo en la última edición del Mundial.

Vale recordar que Croacia conformará el Grupo F en Qatar junto a Bélgica, Canadá y Marruecos. Además, el seleccionado europeo viene haciendo un gran papel en la Liga de Naciones de la UEFA en la que se encuentra en segundo lugar con siete puntos por detrás de Dinamarca, que tiene 9. Un puesto más abajo aparece Austria con 4 y sorprendentemente Francia aparece último con 2 unidades.

Hay que remontarse al 21 de junio de 2018 para recordar el duelo que tuvo a Wilfredo Caballero como uno de los principales responsables en la derrota por 3-0 contra Croacia en la segunda fecha del Grupo D. En aquel encuentro, un grosero error en el manejo de la pelota con los pies del guardameta generó la apertura en el marcador en un partido que había sido equilibrado, de intermitencias y superioridades alternadas. Pero su mala ejecución fue el principio del fin en aquel duelo fatídico.

