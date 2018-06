Tras 27 minutos de trámite estable, sin peligros en las áreas, llegó la jugada estelar de Luka Modric. Ante la marca de Otamendi, se acomodó dos veces y remató desde lejos un derechazo inapelable. Esta vez Caballero no pudo hacer más que estirarse: tocó la pelota pero no logró desviarla. A diez minutos del final del partido, Argentina ya caía 2 a 0, no ofrecía respuesta futbolística, asimilaba la derrota y empezaba a pensar en la diferencia de gol.