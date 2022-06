Roger Federer vuelve a escena: su futuro en el mundo del tenis y los elogios a Rafael Nadal

Roger Federer habló de su futuro dentro del tenis y de Rafael Nadal (Reuters)

Mucho se especulaba sobre la aparición de Roger Federer en la entrega de premios de la final de Roland Garros que disputaron Rafael Nadal y el noruego Casper Ruud el pasado 5 de junio. Sin embargo, el suizo, que estuvo presente en el Court Philippe Chatrier, prefirió disfrutar del triunfo de su amigo desde las sombras.

Ahora, una semana después de la histórica victoria del español, el tenista de 40 años volvió a salir a escena para hablar sobre su futuro dentro del mundo del tenis, así como también de la espectacular gesta del manacorí, su eterno rival y miembro del histórico Big Three junto a él y Novak Djokovic.

El ex número uno de la ATP, que lleva inactivo desde julio del 2021, calificó de “increíble” lo que consiguió Rafael Nadal en París.

Rafa obtuvo su decimocuarto trofeo de Roland Garros con una victoria sobre Casper Ruud, que fue discípulo de su academia, y Federer no reparó en elogios hacia el español: “Es increíble lo que ha conseguido. El récord de Pete Sampras, que yo batí, era de 14 títulos de Grand Slam, y él ya lleva 22″, explicó al diario suizo Tages-Anzeiger.

Federer elogió a Rafael Nadal tras su histórico triunfo en la final de Roland Garros (Reuters)

El oriundo de Basilea continuó: “Ahora ha ganado Roland Garros 14 veces. Es increíble. Me alegra mucho que lo haya conseguido. Me quito el sombrero. Después del décimo, el undécimo… yo ya pensaba: esto no puede ser, pero él sigue elevando el listón. Es gigantesco”.

En lo que respecta a su futuro dentro del tenis, Su Majestad informó que planea regresar a la competición profesional el año próximo, con 41 años, aunque sin un calendario concreto fuera de sus dos compromisos firmes: la Laver Cup (otra vez junto a Nadal) y el torneo de Basilea, que él mismo organiza.

Federer formó pareja de dobles con Rafa Nadal, hasta ahora por única vez, en la edición inaugural de la Laver Cup de Praga 2017.

Ganador de 20 torneos del Grand Slam, el suizo no juega desde que fue eliminado en los cuartos de final de Wimbledon 2021 por el polaco Hubert Hurkacz, y en declaraciones al diario en cuestión, respondió con un “definitivamente, sí” al ser preguntado si pensaba regresar al circuito profesional de tenis en 2023.

Federer y Nadal jugaron dobles en la Laver Cup del 2017 (Reuters)

“Cómo y cuándo, no lo sé todavía, pero esa es la idea”, añadió el tenista de Basilea, que a principios de año ya confirmó su presencia en la Laver Cup de Londres, formando equipo con Nadal, antes de participar en su propio torneo. “Todavía no tengo planes más allá de la Laver Cup y Basilea. Para mí es importante recuperar la forma y entrenar a tope. Una vez que consiga eso podré elegir cuántos torneos juego y dónde”.

“La Laver Cup es un buen inicio porque no hay que jugar cinco partidos en seis días. Quiero ser capaz de hacer eso en Basilea. Pero vengo de un periodo largo sin jugar”, añadió.

Al mismo tiempo, en diálogo con la cadena suiza SRF, aseguró que “de vez en cuando” juega con sus cuatro hijos, pero “las cosas avanzan lentamente” tras su tercera operación en la rodilla derecha en el último año y medio.

“Me operaron a finales de agosto y entonces ya lo sabíamos. Siempre me preguntan: ‘Entonces, ¿Cómo va todo?’ Y cada vez respondo que aún llevará un poco de tiempo”, explicó a la SRF.

Además, comentó que actualmente trabaja sobre todo su “condición física, con el fin de que no haya una sobrecarga”, yendo al gimnasio “cinco o seis veces por semana. Tengo que ser paciente, logro constantemente progresos”.

El tenista suizo, ganador de 103 torneos en más de 20 años de carrera, solo jugó trece partidos en 2021 y seis en 2020. Ausente de las canchas desde Wimbledon-2021, ocupa actualmente la plaza 50 de la ATP.





