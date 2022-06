“Roland Garros 2050″: Andy Roddick bromeó con el impactante nivel de Rafael Nadal a los 36 años y el video se volvió viral

Rafael Nadal volvió a demostrar por qué es el rey del polvo de ladrillo al alcanzar su título número 22 de Grand Slam. En la final del Abierto de tenis de Roland Garros, se impuso al noruego Casper Ruud, en tres sets. A los 36 años y dos días, el tenista mallorquín se erige en el jugador más veterano que se consagra en París, cuando en 2005 resultó uno de los más jóvenes en hacerlo (18 años).

Con el título logrado, Nadal aventaja por dos conquistas al serbio Novak Djokovic y al suizo Roger Federer, ambos con 20 certámenes de GS, los otros dos colosos de la actividad durante la última década. Además, el español cosechó el campeonato ATP número 92 a lo largo de su carrera, quedando cada vez más cerca de la línea que impone el ya retirado Jimmy Connors, quien prosigue siendo el máximo ganador de torneos con 109.

Un día después de escribir una nueva página dorada en la historia del tenis, Andy Roddick bromeó con el impactante nivel que tiene a los 36 años. El ex tenista estadounidense númer 1 del mundo compartió en su cuenta de Twitter un video del diario español As en el que se ve al español mayor, con canas y barba blanca, brindar una conferencia de prensa en 2050 tras ganar un nuevo Roland Garros a sus 54 años. Las palabras elegidas en el video no fueron elegidas al azar ya que Rafa Nadal sostiene las mismas frases que dijo tras vencer al noruego Ruud respecto a su grandísimo nivel.

El ex tenista compartió un video del español que causó furor

Roddick y Nadal compartieron el circuito por alrededor de once años (del 2000 al 2011). Durante ese lapso se enfrentaron en diez oportunidades, donde el español ganó siete duelos y el norteamiercano los restantes tres. El mes pasado, Andy se refirió al estado fisico de Rafa y adelantó que no le preocupaba su inactividad y hasta imaginó que recuperaría rápidamente su nivel.

“Sí, quiero decir que probablemente sobre 6, parece un tipo que no ha jugado un torneo en un tiempo, pero realmente no te preocupas por él en la arcilla”, dijo Roddick en Tennis Channel, según Sportskeeda. “Una de las grandes cosas de Rafa es que puede meterse en estos partidos y la agresividad llegará, él abriendo los hombros e intimidando a la gente llegará. Su nivel de base de ‘escucha puedo correr, puedo moler, puedo poner la pelota en lugares incómodos para mi oponente por encima de sus hombros’ eso realmente nunca desaparece. Va a mantener su nivel de errores no forzados bajo - es un buen plan de respaldo para tener antes de que todo empiece a tener sentido en el lado ofensivo de todo”, agregó.

Ni las lesiones, ni las condiciones casi otoñales, ni un cuadro diabólico, ni las sesiones nocturnas... Nada parece afectar a Rafael Nadal en Roland Garros, torneo en el que se acerca a la inmortalidad tras lograr este domingo su 14ª Copa de los Mosqueteros.

Por su parte, Nadal sembró dudas respecto a su futuro luego de conquistar un nuevo Roland Garros. “El peor momento lo pasé tras el partido con Corentin Moutet, no podía andar. He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia para dormir el pie, pero es un riesgo. No sé lo que pasará en el futuro, pero seguiré luchando por intentarlo”.

Al ser consultado por cuáles pueden ser los caminos a seguir, Nadal argumentó que deberá hacer una nueva pausa. “No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude”, comentó ya con miras a lo que será un atípico Wimbledon, ya que no repartirá puntos ATP por la exclusión de tenistas rusos y bielorrusos.

Por otro lado, aseguró que “para mí y para toda la gente que ama este deporte éste es el mejor torneo del mundo. Es muy difícil describir lo que siento. Es fantástico sentirse de nuevo competitivo. Es increíble decir lo que siento después de poder jugar aquí en mi pista, en mi torneo, significa mucho para mí”. Ya en la previa de los cuartos de final contra Novak Djokovic hizo pública su felicidad de volver a afrontar encuentros de primer nivel y el último domingo barrió de la cancha al tenista noruego con un contundente 6-3, 6-3 y 6-0.

