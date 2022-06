El rival del boxeador que murió por una hemorragia cerebral en plena pelea contó el drama que padece

La reacción del boxeador Simiso Buthelezi que obligó a detener la pelea

El miércoles se confirmó la muerte del boxeador Simiso Buthelezi, quien se encontraba hospitalizado en estado crítico desde el fin de semana pasado, luego de su pelea ante Siphesihle Mntungwa por el título de peso ligero de la Federación Mundial de Boxeo (WBF, por sus siglas en inglés) de África. Las imágenes de aquel combate se habían viralizado en los últimos días. Ahora, quien habló por primera vez fue el boxeador que ganó el combate.

“Recibí fuertes críticas e insultos en las plataformas de redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado”, contó el boxeador en declaración a portales locales. El deportista explicó que desde que se conoció el deceso de su adversario, sus perfiles se plagaron de amenazas e insultos: “Han subido otro nivel”.

Completamente consternado por la noticia y agobiado por la situación, Mntungwa lanzó una llamada de alerta: “Simplemente no puedo soportarlo más. Me queda una cosa: me voy a suicidar”. El púgil de 27 años explicó que él nunca tuvo intenciones de que el desenlace de la pelea fuera este: “Yo no maté a Simiso”, dijo. “Es posible que hayamos estado involucrados en una pelea de boxeo, pero no fue una cuestión de vida o muerte. Todo lo que quería era ganar el título, lo que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia”.

Por su parte, el entrenador de Mntungwa, Mmeli Mkhize, informó que está buscando ayuda profesional para su amigo pero pidió que dejen de amenazarlo por las redes sociales ya que eso empeora la situación: “Ni siquiera podremos asistir al funeral porque tenemos miedo”.

Buthelezi, de 24 años, había transitado muy bien la pelea de 10 asaltos contra Mntungwa, se lo vio intacto durante la mayor parte del pleito e iba camino a ser el campeón de peso ligero del boxeo africano. Hasta que, en los últimos segundos, se lanzó al ataque y su oponente tropezó hacia atrás entre las cuerdas. Al salir de esa postura, Buthelezi comenzó a boxear de espaldas a su oponente. En ese momento, el árbitro Elroy Marshall rápidamente canceló la pelea y llamó a los médicos porque notó que el púgil no se encontraba bien.

“Descubrimos que sangró en el cerebro y lamentablemente su condición no permite que los médicos que lo están tratando operen en este momento debido a la condición”, había declarado en diálogo con el periódico The Sowetan el Dr. Buyi Mabaso-Dlamini, quien estuvo en primera fila durante la pelea.

El boxeador había tenido el control total de la pelea a tal punto que no había recibido golpes fuertes en su cabeza, por eso su comportamiento dejó estupefactos a todos los presentes. Esa repentina lesión cerebral le dio el triunfo a Siphesihle Mntungwa, quien recibió el título de la WBF All Africa cuando se canceló la pelea.

Ante una situación de riesgo recurrir personalmente o en nombre de otra persona al centro de salud más cercano. También, comunicarse con la línea de prevención del suicidio - ayuda a personas en crisis: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo.

Para descargar el documento: Abordaje integral del suicidio en las adolescencias. Lineamientos para equipos de salud

