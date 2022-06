“No tienen para pagarme”: presidente de Grupo Pachuca negó la venta de Pocho Guzmán a Chivas

Pachuca es nuevo líder del fútbol mexicano con doblete de Pocho Guzmán (Foto: Twitter/Tuzos)

Tras la conclusión del torneo Grita México Clausura 2022, los equipos encaminan todo tipo de esfuerzos para reforzar sus plantillas de cara al próximo semestre. Uno de los rumores que tomó mayor fuerza en las semanas más recientes era la posible venta que el Grupo Pachuca haría a las Chivas del Club Deportivo Guadalajara por Víctor Guzmán. Sin embargo, el presidente de la organización, Jesús Martínez, negó toda posibilidad con una polémica respuesta.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el panelista de Fox Sports, André Marín, difundió un audio del presidente de Grupo Pachuca donde afirmó que el equipo en propiedad de Amaury Vergara no cuenta con los recursos suficientes para costear el fichaje del jugador más valioso de la plantilla dirigida por Guillermo Almada. No obstante, minutos después borró el contenido.

“Guzmán no sale de Pachuca. Ahí parece que a Chivas lo transmite Fox, cabr*n. Ch*ngado. No tiene Chivas para pagarme a Guzmán. Guzmán se queda en Pachuca”, se escucha pronunciar al directivo en el breve audio de 12 segundos.

Con las declaraciones, el presidente de Grupo Pachuca negó toda posibilidad para que Ricardo Peláez Linares, presidente deportivo de las Chivas, pudiera concretar otro movimiento de relevancia para el club al incorporar un refuerzo más de jerarquía. Incluso, horas antes el propio mediocampista conocido por el sobrenombre de Pocho fue el encargado de desmentir las versiones.

Fue por medio de una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta verificada de Instagram que el Pocho Guzmán negó toda posibilidad de jugar con el equipo rojiblanco. Incluso, aseguró que no ha establecido ningún contacto con el directivo Ricardo Peláez o cualquier otro personaje vinculado al club que lo formó en su cantera.

“No tengo nada que ver. Conmigo nunca se ha comunicado nadie. Me dicen que no juegue de esta manera con sus sentimientos, pero yo no tengo nada que ver. Yo tengo contrato, apenas acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento y no tengo nada que ver (...) Bueno, nos vemos el sábado en Austin, primeramente Dios, como les repito yo no tengo nada que ver. Yo al final de cuentas casi soy el último que me vengo a enterar de las cosas”, aseguró en el video.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el mediocampista de 27 años es quien cuenta con el valor más elevado de todo el plantel con EUR 7.5 millones. El siguiente en el tabluador es Éirck Sánchez, con EUR 7 millones, seguido de Luis Chávez con EUR 5 millones. En ese sentido, según declaró, al contar con un contrato vigente, la directiva del Rebaño habría estado obligada a pagar una cifra de dinero más alta que el valor actual del jugador.

En medio de una temporada donde los rumores suelen acompañar la pretemporada de los equipos en el futbol mexicano, los aficionados de las Chivas aplaudieron la posible llegada del jugador que demostró grandes cualidades en el último semestre. Cabe mencionar que el Pocho tuvo la oportunidad de incorporarse al club rojiblanco en el año 2020, pero un problema de dopaje lo alejó de la disputa de minutos.

Con las declaraciones de Martínez, las Chivas deberán conformarse con la renovación de Alexis Vega, así como la ratificación de Ricardo Cadena en la dirección técnica, así como la llegada de Alan Mozo y Rubén González a la plantilla. No obstante, Ricardo Peláez no descartó la incorporación de nuevas personalidades en el futuro.

